Energiepreise, Elotrans, Rinder: Das war diese Woche wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Die ehemalige Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis sieht sich mit harscher Kritik konfrontiert. Mattheis hatte Evakuierungsfahrten mit über 200 ukrainischen Flüchtlingen organisiert. Mitstreiterinnen erhoben jetzt schwere Vorwürfe gegen sie.

Das Veterinäramt hat 15 Rinder eines Ehinger Landwirten beschlagnahmt, da er die Tiere schlecht versorgt hatte. Doch seinen Betrieb komplett zu schließen, ist nicht so einfach. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Gas, Strom und Treibstoff werden durch die Situation in der Ukraine extrem teuer. Ein Anbieter aus der Region spricht sogar schon von deutschlandweiten Abschaltszenarien, auch andere Versorger schlagen Alarm.

Ein Präparat namens Elotrans avanciert zum angeblichen Wundermittel gegen die Nachwirkungen von Alkoholkonsum. Ein Ulmer Club nimmt es auf seine Getränkekarte. Eine Apothekerin ist entsetzt.

Die wichtigsten Themen im Überblick: