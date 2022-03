Das war diese Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Kritik ist für Oberbürgermeister und Landräte nichts Neues. Doch die Pandemie, sagen sie, hat eine neue Form der Beschimpfungen zutage gebracht. Wofür die Amtsträger dabei sogar Verständnis haben und was wiederum Sorgen bereitet, berichten sie bei uns.

Mehr als gedacht konnte in diesem Jahr Fasnet gefeiert werden. Dennoch wurde die Fasnet von Corona und dem Krieg überschattet. Die Zunftmeister ziehen Bilanz.

Nachdem ihr Mann unerwartet verstorben ist, braucht eine junge Mutter von vier Kindern dringend Hilfe. Hausener sammeln jetzt Spenden für sie.

Der Ehinger Peter Reinhardt hat Teile seiner Familie aus dem ukrainischen Kriegsgebiet gerettet. Am Ende kann Reinhardt nicht alle in Sicherheit bringen. Der Schwiegersohn etwa kämpft an der Front.

Die wichtigsten Themen im Überblick: