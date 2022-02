Das war diese Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Die Liste der Dienstleister rund um Hochzeiten ist lang. Nicht immer braucht es dafür eine Ausbildung, um zu den Besten zu gehören, wie die Liste an Nominierten für den Wedding Award zeigt. Darunter sind gleich zwei Ehinger.

In Berg besteht viel Informationsbedarf zu den Plänen der Firma Liebherr Ehingen. Jetzt hatten die Einwohner von Berg Gelegenheit, in der Bürgerfragestunde des Ortschaftsrates ihre Meinung zu sagen und Fragen zu stellen.

In Langenau ist es Ende der Woche zu einer Tragödie mit einem Zug gekommen. Ein Ehepaar wurde vom Zug erfasst und war sofort tot.

Ehingen ist am Donnerstag zu Kügeleshausen geworden. Trotz Einschränkungen konnten die Narren ein paar Aktionen stattfinden lassen.

Die wichtigsten Themen im Überblick: