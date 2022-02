Das war diese Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Der Blautopf hat es in einen besonderen Reiseführer geschafft. Er gilt seit jeher als mystischer Ort, seine Geschichte fasziniert die Menschen. Jetzt zählt er zusätzlich zu den „unheimlichen Orten Baden-Württembergs“.

Praktika fallen aus, Azubis fehlen: Kontakt zwischen jungen Menschen und Betrieben aufzubauen, ist aufgrund der Pandemie deutlich schwerer als bisher. Mit fatalen Folgen, Firmen aus der Region berichten.

Der ehemalige Rottenacker Metzger Pius Aubele soll die Quarantäne-Anordnungen missachtet haben und musste sich deshalb in der vergangenen Woche vor Gericht verantworten. Dort warf er Bürgermeister Karl Hauler vor, Stimmung gegen ihn zu machen. Der kontert.

Ein Familienausflug in die Ehinger Innenstadt während der Zeit von Kontaktbeschränkungen im April 2021 kommt drei Frauen jetzt teuer zu stehen. Sie sollen mehrere Hundert Euro Strafe zahlen. Doch das wollen die drei nicht auf sich sitzen lassen - der Fall landet vor dem Amtsgericht.

Die wichtigsten Themen hier im Überblick: