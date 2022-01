Das war diese Woche im Alb-Donau-Kreis wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Die Aktion „Out in Church - Für eine Kirche ohne Angst“ und die ARD-Dokumentation von Investigativjournalist Hajo Seppelt unter dem Titel „Wie Gott uns schuf“ haben aktuell auch in der Region für rege Diskussionen und Gespräche gesorgt. Vor dem Hintergrund einer Erneuerung der katholischen Kirche haben sich nun einige regionale Protagonisten zu Wort gemeldet - etwa Henry Frömmichen aus Allmendingen.

Der Betrieb an manchen Impfstützpunkten wird drastisch reduziert. Das hat unter anderem Auswirkungen auf den Standort Machtolsheim. Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann betont derweil, wie wichtig ein Angebot auf der Laichinger Alb ist.

Zwischen Donau und Iller hat Corona kaum Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Vor allem im ländlich geprägten Gebiet der Arbeitsagentur Ulm, im Kreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis, stehen die Zeichen nach dem verheerenden Einschnitt der Pandemie wieder auf Wachstum.

Der Ulmer Lukas Patscheider ist als Koch erfolgreich, vor allem in den digitalen Kanälen wie Facebook und Instagram. Unter „LU kocht“ stellt er vegane Rezepte vor, knapp 21 500 Menschen schauen sich seine Videos bei Facebook an.

