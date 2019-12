Kurt Kirschbaum verabschiedet sich nach 60 Jahren

Mit einem beschwingten Adventskonzert hat der Musikverein Mundingen am Samstag das Publikum in die Weihnachtszeit eingestimmt. Unter der Leitung von Andreas Schnizer und Markus Windgasse-Löffler erfreuten die zwei Formationen mit teilweise herausragenden Leistungen.

Mit der rhythmisch bewegten Ouvertüre „Antigua Bay“ von Ed Huckeby eröffnete die Jugendkapelle unter der zupackenden Leitung von Andreas Schnizer den ersten Teil des Abends und setzte mit „Adele in Concert“ ein klangfarbiges Medley mit drei Hits der britischen Soul-Sängerin nach. Mit roten Weihnachtszipfelmützen unterstrichen die jungen Musiker nach der eindrucksvollen Impression „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble den fröhlichen Charakter der vom Publikum mit anhaltendem Applaus geforderten Zugabe „Feliz Navidad“.

Unter der Oberstufe tut es das 74 Musiker zählende Blasorchester des MV Mundingen nicht mehr, seit es in Markus Windgasse-Löffler aus Augsburg einen Dirigenten gefunden hat, der sein Handwerk versteht. Schon mit dem ersten Titel griff die Musikkapelle hoch und ließ bei „Fanfare - The Benefaction from Sky and Mother Earth“ von Satoshi Yagisawa aufhorchen. Ein ungetrübter Hörgenuss war die „Alvamar Overture“ von James Barnes dank der fließenden Vorgabe des Takts durch den Dirigenten. Zupackende Präzision prägte auch die Wiedergabe von Kurt Gäbles „Euregio“. Solistische Einsätze imponierten nach der düsteren Einleitung im tiefen Blech bei dem spannungsgeladenen Konzertwerk „Fate of the Gods“ von Steven Reineke. Bei „Celtic Flutes“ von Kurt Gäble waren Anita Kübek und Daniela Beck als beschwingtes Flötenduo die bejubelten Solisten an der Rampe. Riesenapplaus hatte die Reprise des Schlussteils zur Folge, ehe das Konzert mit der energiegeladenen und mitreißenden Ouvertüre „Paconchita“ von Oscar Navarro den absoluten Höhepunkt erreichte. Sprühende latinoamerikanische Vitalität durchzog die mit einem Schlagzeugsolo von Stefan Schnizer gekrönte Darbietung. „A Most Wonderful Christmas“ und die Zugabe „Angels“ waren die Reverenz an das kommende Fest.

Den nach beachtlichen 60 Jahren im Alter von 71 Jahren aus der Kapelle scheidenden Baritonisten Kurt Kirschbaum mit einer Goldenen Ehrennadel auszeichnen zu dürfen, geriet dem Kreisverbandsvorsitzenden Matthias Dolpp selbst zur Ehre. Nach 54 Jahren wirkte auch Saxophonist Heinz Becher letztmals bei einem Konzert mit. Monika Werling und Ulrike Hebe wurden für 20 Jahre geehrt, Natalie Scherb, Verena Frenz und Franziska Knupfer für zehn Jahre. Für zehnjähriges Dirigieren bekam Markus Windgasse-Löffler die bronzene Dirigentennadel.