Kurse der Gymnastik für Frauen bei der TSG Ehingen starten

Die Abteilung Gymnastik für Frauen der TSG Ehingen, freut sich nach den Sommerferien ihren Sportbetrieb wie folgt wieder aufzunehmen:

Am Montag, 12. September, gibt es um 19.30 Uhr Gymnastik für Frauen in der alten Gymnastikhalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums. Am selben Tag gibt es den Kurs „Fit ab 50“ um 16 Uhr in der Neuen Michel-Buck-Halle. Übungsleiterin Viktoria Ebenhoch bietet am Freitag, 16. September, „Fitness am Freitag“ von 18.30 bis 19.30 Uhr im Gymnastikraum des Johann-Vanotti-Gymnasiums. Am Mittwoch, 21. September, wird von 17 bis 18 Uhr Wirbelsäulengymnastik im Gymnastikraum des Johann-Vanotti-Gymnasiums (nur für angemeldete Personen) angeboten. Der Donnerstag, 22. September, steht unter dem Motto „FIT und FUN für Frau und Mann“, 19.45 bis 21 Uhr in der Alten Michel-Buck-Halle. In der Wenzelstein-Turnhalle findet kein Sportbetrieb statt.