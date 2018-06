Kurs über Baumschnitt

Rund 50 Hobbygärtner und Obstbaumbesitzer sind am Samstagvormittag zum diesjährigen Baumschneidekurs des Ehinger BUND-Ortsvereins gekommen. „Obst, vor allem Äpfel, sind ein wichtiges Nahrungsmittel, das Vitamine für den Winter liefert“, sagte BUND-Vorsitzende Angela Scheffold zur Begrüßung, „der richtige Schnitt ist aber Grundvoraussetzung für eine gute Ernte“.

Wie in den Vorjahren leitete Gärtnermeister Hans Mattis den Schneidekurs. Die Teilnehmer lernten sowohl den „Pflanzschnitt“, der vor dem Setzen junger Obstbäume nötig ist, und den „Pflegeschnitt“, den alte Baumbestände regelmäßig brauchen. „Beim Pflanzschnitt ist es wichtig so zu schneiden, dass drei Leitäste und ein Mitteltrieb, auf denen die Krone aufgebaut werden kann, stehen bleiben“, so Mattis. Ziel des Schnitts sei eine pyramidenförmige Krone, betonte der Fachmann. Beim Pflegeschnitt gelte es sogenannte Wassertriebe und „alles was nach innen wächst“ zu kürzen, erklärte Mattis. „Die Grundregel heißt immer: Kräftiger Rückschnitt bringt kräftigen Austrieb. Schwacher Rückschnitt bringt schwachen Austrieb“.

Der Ehinger BUND-Ortsverein kümmert sich um mehr als 150 Obstbäume, die in Streuobstwiesen und auf städtischen Flächen rund um Ehingen stehen. An den kommenden Samstagen werden die Mitglieder unterwegs sein, um die Bäume zu schneiden. „Wer helfen und dabei etwas lernen will, kann gerne mitkommen“, so Angela Scheffold. Terminabsprachen unter Telefon 07391/4659.. (khb)