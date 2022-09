Gegen 11 Uhr am Samstag befuhr ein 33-jähriger Radfahrer den Fußgängerüberweg in der Spitalstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung des Klinikums. Er streifte den Radfahrer. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer setzte ein Notruf ab und begleitete den Verletzten ins Krankenhaus. Anschließend verließ der Fahrer die Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.