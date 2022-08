Kuratorin führt durch Bohnet-Ausstellung

Das Museum Ehingen und die Museumsgesellschaft Ehingen laden Interessierte zu einer Führung mit Gabriele Bauer-Feigel, der Kuratorin der Bohnet-Ausstellung ins Museum Ehingen, Spitalkapelle (Eingang Kasernengasse) ein. Temrin ist am Sonntag, 7. August, um 14.30 Uhr. „Bohnet Modelle, Mode und Manufaktur, dahinter verbirgt sich ein feines kleines Unternehmen, das 1948 im Schloss Zwiefaltendorf begann und bis 1970 Frauen mit hochwertiger Kleidung beglückte“, heißt es in der Medienmitteilung. Diese Ausstellung bietet die Gelegenheit, den Ablauf eines Gewerbes in der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu verfolgen. Bauer-Feigel hat sich sehr intensiv mit Anneliese Bohnet, ihrer Mode und ihrer Manufaktur beschäftigt. Es ist daher für uns ein Glücksfall, dass sie durch die Ausstellung führt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kuratorin hat zur Ausstellung noch ein Begleitbuch verfasst, das käuflich im Museum zu erwerben ist.Infos per E-Mail gibt es unter : info@museumsgesellschaft-ehingen.de oder telefonisch unter 07391 /75 33 30.