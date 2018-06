Kunstrasen an den Gollenäckern soll in drei Wochen fertig sein

Der Bau des Kunstrasenplatzes der TSG Ehingen am Sportgelände auf den Gollenäckern schreitet voran. Momentan sind Arbeiter dabei, die so genannte dauerelastische Tragschicht aufzutragen. „Der Untergrund ist bereits geschottert. Nun kommt die Tragschicht auf den Platz, dann der Kunstrasenbelag mit Sand und Granulat“, erklärt Roland Kuch, Vorsitzender der TSG Ehingen. Läuft alles nach Plan, so soll der Kunstrasenplatz in rund drei Wochen fertig und somit auch bespielbar sein.