Kunstrasen-Aktion mit guter Resonanz

Die Sportart Fußball in der TSG Ehingen besteht in diesem Jahr seit 100 Jahren. Nicht so lange gibt es den Förderverein der TSG-Fußballer, der am Mittwoch seine Mitgliederversammlung abhielt.

„Jetzt ist Struktur drin“, zog der stellvertretender Vorsitzende Siegfried Schick am Ende der Versammlung eine positive Bilanz des Fördervereins. Nicht zu vergessen die Vorstandschaft des allzu früh verstorbenen Joachim Kutschker. Der Fördervereinsvorsitzender Dr. Roland Schenzle hatte in seinem Bericht einen weiten Bogen über die zurückliegenden zwei Jahre gespannt. Er erwähnte die Glocker-Turniere und Sommerfeste, bei denen die Mitglieder des Fördervereins tatkräftig mitgewirkt hatten. Doch ohne finanzielle Mittel wäre vieles nicht möglich. Deshalb galt der besondere Dank des Vorsitzenden vor allem auch den Spendern und Sponsoren.

Ein Highlight ist ohne Zweifel die Inbetriebnahme des Kunstrasens auf den Gollenäckern. Die Aktion „Dein Stück Grün“ hatte bisher eine gute Resonanz, sodass bereits an eine Teil-Tilgung des Darlehens für den neuen Kunstrasenplatz zu denken ist. Allerdings sollem die Außenumrandung und eine Hütte in Vorbereitung genommen werden, die ebenfalls einen finanziellen Schritt in Anspruch nehmen wird.

Großes Lob in den Ausführungen von Schenzle galt auch der Jugendfußballabteilung und deren Jugendleiter Thomas Javornik. Sichtbarer Ausdruck ist, dass sowohl A- als auch B- und C-Junioren in dieser Saison auf Verbandsebene spielen. Im Gegensatz zu vielen Vereinen in der Umgebung komme die Ehinger Fußballjugend ohne Spielgemeinschaften aus und habe in den meisten Altersklassen sogar zwei Mannschaften im Wettbewerb.

Kassierer Dirk Bauder gab den Kassenbericht für die zurückliegenden zwei Jahre. Bauder bewegte in dieser Zeit ansehnliche Summen. Zuschüsse für die Aktiven aber auch die Jugend zeichneten ein Bild, wie wichtig der Förderverein als Mittler zwischen Sponsoren und Spendern und den aktiven Sportlern ist. Die Mitgliederzahl des Fördervereins sei jedoch sicher noch steigerungsfähig, hieß es.

Helmut Brotbeck und Alois Kloker hatten die Kasse geprüft und fanden alles in bester Ordnung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Wegen der Doppelbelastung – Dirk Bauder ist auch Vorsitzender der AH – gab er an diesem Abend das Amt des Kassierers ab. Er fand in Dietmar Götz einen Nachfolger.

Siegfried Schick bedankte sich beim Vorsitzenden Roland Schenzle, der nach dem Tod von Joachim Kutschker in die Bresche gesprungen war, und eine hervorragende Arbeit geleistet habe. Fußball-Abteilungsleiter Michael Schleicher fand lobende Worte für die tatkräftige Unterstützung von Vorstand und Mitgliedern des Vereins in den beiden Jahren: „Der Förderverein ist sehr wichtig.“