Kunstfreunde verzeichnen höhere Besucherzahlen

Auf der gut besuchten jährlichen Hauptversammlung der Kunstfreunde Ehingen am Freitag dankte die Vorsitzende Anne Linder zunächst allen Mitarbeitern der Stadt Ehingen, die zum Gelingen der Ausstellungen in der Städtischen Galerie beigetragen hatten. Im vergangenen Jahr kuratierten sie und Volker Sonntag sechs neue Ausstellungen, dabei wurde ein weiterer Anstieg der Besucherzahlen verzeichnet.

Spitzenreiter war die offene Jahresausstellung zum Thema „Buchobjekte“, zu der traditionell Künstler ebenso wie künstlerisch Inspirierte und auch Schüler ihre Arbeiten einreichen können. Die meisten überregionalen Besucher zog die Ausstellung des renommierten Künstlerpaares Angela Flaig und Josef Bücheler an. Begeistert waren viele Besucher auch von den parallel laufenden Neupräsentationen der Sammlung Nöth zum Thema Farbe und „Inspiriert“, einer Ausstellung von Kinderbildern, die gleichberechtigt neben den Originalen, von denen sie inspiriert waren, gezeigt wurden. Auch der alljährliche Flugwettbewerb der Kunstfreunde für Kinder „Oier ra“ verzeichnet bewährt gute Teilnehmerzahlen.

Gut kamen auch Konzerte, Workshops und Rezitationen im Zusammenhang mit den Ausstellungen an. Besonderer Höhepunkt war der Auftritt des Poetry-Slammers Marius Loy während der Museumsnacht im Rahmen der Buchausstellung.

Nach der einstimmigen Entlastung der Kassenwartin und des Vorstands durch die anwesenden Mitglieder gab die Vorsitzende einen Ausblick auf kommende Höhepunkte. Bereits für Anfang Dezember zeigt die Galerie eine große Werkschau von Sepp Mahler, der mit Jakob Bräckle und Wilhelm Geyer zu den großen oberschwäbischen Malerpersönlichkeiten gehört. Im Rahmen des Interim-Festivals wird es in Zusammenarbeit mit der Villa Rot unter dem Titel „Kunstsphäre Alb“ einen Einblick in verschiedene Künstlerateliers geben und im Sommer werden die berühmten Aufnahmen des ukrainischen Fotografen und Künstlers Maxim Dondyuk von den blutig unterdrückten Freiheitsdemonstrationen 2013 - 2014 auf dem Majdan in Kiew die Galerie dominieren. Und wer will, kann bereits mit der Arbeit für die offene Frühjahrsausstellung unter dem Motto „Rot“ beginnen.