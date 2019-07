Kunst aus der Dose am Jugendzentrum

Im Hof des Ehinger Jugendzentrums E.GO wird es am Samstag, 20. Juli, bunt – das Jugendzentrum bietet die Möglichkeit, sich einmal an der Kunst des Graffitis auszuprobieren. Interessierte Jugendliche erhalten an diesem Samstag die Gelegenheit, unter Anleitung des Künstlers Ilhan Demircan neben den rechtlichen auch die künstlerischen Aspekte von Graffitis Schritt für Schritt kennenzulernen. Die eigens für diese Aktion im Hof des Jugendzentrums installierten sogenannten „legal walls“, also legale Sprühflächen, können frei gestaltet werden. Den Teilnehmenden werden in dem eintägigen Workshop neben dem nötigen Wissen und der Anleitung zudem sämtliche Materialien kostenfrei zur Verfügung gestellt. DJ Toast begleitet ab 15 Uhr die Veranstaltung musikalisch. Zuschauer sind eingeladen, die jungen Künstler anzufeuern. Neben Graffiti und kulinarischer Versorgung erwartet die Besucher des Festes Jugendzentrum ein vielfältiges Rahmenprogramm, welches mit Spielmobil und Hüpfburg Abwechslung für Jung und Alt verspricht.