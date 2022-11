Kunden füllen Einkaufswagen für Tafelladen

Am Wochenende hat bei Rewe Widmann in Ehingen die Kauf-Eins-Mehr-Aktion des Rotaract Clubs Schwäbische Alb stattgefunden. Bei der Sozialaktion wurden Spenden für die örtliche Tafel gesammelt, indem die Kunden dazu angehalten wurden, Grundbedarf „doppelt“ zu kaufen, um eine Sache davon anschließend zu spenden.

Die Rotaracter konnten so innerhalb von drei Stunden mit Hilfe der Kunden sechs Einkaufswagen randvoll füllen, welche im Anschluss an den Ehinger Tafelladen übergeben wurden. Zudem steuerten Firmen aus der Region gefüllte Einkaufswagen bei. Von Nudeln, Reis und Mehl über Konserven und Süßigkeiten haben viele Dinge ihren Weg in den Ehinger Tafelladen gefunden. Sogar mehrere Adventskalender und eine ganze Palette Schoko-Nikoläuse wurden in die Hände des Clubs gegeben.

Der Rotaract Club hat sich deswegen vorgenommen, im Dezember nochmal eine Kauf-Eins-Mehr-Aktion zu veranstalten, damit die Ehinger Tafel auch an Weihnachten gut gefüllt ist.