Kulturschock, Stichwunden und YouTube-Tutorials: Wenn ein Nordlicht plötzlich auf Fasnet trifft

Als Nordlicht ist mir im Ländle vielerlei fremd – das ungewohnt unflache Land zum Beispiel. Auf der Fahrt von meiner Wohnung zur Redaktion lege ich hierzulande mehr Höhenmeter zurück, als auf der gesamten Strecke von Hamburg nach Dänemark.

Nun aber liegt eine ganz besondere Herausforderung vor mir: Fasnet. Zu dieser mir völlig unbekannten Tradition wurde ich vor allem gewarnt: „Sag bloß niemals Fasching, sonst bringen die Dich um!“

Wir Fischköpf’ sind das ganze Jahr über eh gleich lustig: nämlich trocken und/oder gar nicht Grischa Beißner

Im Norden herrscht bekanntlich Fasnetswüste. Wir Fischköpf’ sind das ganze Jahr über eh gleich lustig: nämlich trocken und/oder gar nicht. Deshalb gilt meine Heimat ja als inoffizielles Asyl für all jene, die mit der fünften Jahreszeit nichts anfangen können.

Auch ich war da recht schwierig. Nachdem ich dem Alter entwachsen war, in dem ich mich willenlos von meiner schwäbischen Mutter in „irgendwie niedliche“ Kostüme stecken ließ, wurde das mit dem Verkleiden schwierig. Vermutlich dämmerte ihr insgeheim, dass von dem Moment an, in dem ich mir nichts mehr mit Kajalstift ins Gesicht malen ließ, ihr Kind um einiges anstrengender werden würde (und sie hatte recht).

Das letzte Mal, dass ich mich in Verkleidung warf, war in der fünften Klasse. Ich funktionierte zwei große Kartons um und ging als voll funktionsfähiger Bonbonautomat nebst Geldeinwurf und Ausgabefach: Meine Gesellschaft war somit beliebt, und mein Sparschwein freute sich. Aber seit dieser Zeit: nix. Also wirklich gar nix.

Verkleidung als Bonbonautomat ist längst im Sperrmüll verschwunden

Nun jedoch bin ich entschlossen, mich auf Fasnet einzulassen – nicht, dass ich groß eine Wahl hätte, so als Journalist in Ehingen. Aber da waren sie nun, meine drei Probleme: kein Häs, keine Ahnung von Fasnet und die Verkleidung als Bonbonautomat ist längst im Sperrmüll verschwunden. Also: zurück auf Start.

Kostüme gibt es heutzutage wirklich überall. Aber irgendwie sehe ich mich nicht so als Prinzessin oder Hexe oder schlagstockschwingender Polizist, zu denen wir Hamburger eh ein komplexes Verhältnis haben.

Schließlich fällt mir ein, dass die Fasnet ja auf historischem Brauchtum fußt. Und in der Historie sind die Nordlinge bekanntlich ganz gut herumgekommen. Gut, oft kombiniert mit leichten Fällen von unfreiwilliger Eigentumsübertragung und ein wenig Zündelei, aber so war das halt damals. Dennoch ist der Ansatz für mein Häs gefunden.

Viele Stunden und einige kritische Seitenblicke meiner Kollegen später, habe ich mich erfolgreich durch Dutzende Internetseiten geklickt. Auch ohne beim Konsummonster Amazon zum Opfer der dubiosen chinesischen Kostümmanufakturen zu werden, die ihre Namen alle paar Tage wechseln und schöne, aber verdächtig billige Kostümsets anbieten, scheint mein Häs komplett: Trinkhorn, Wikingertunika und ein irgendwie felliger Umhang sind gefunden.

Versand ist ungewöhnlich schnell

Auch der Versand ist ungewohnt schnell. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass hierzulande Pakete wirklich zu Hause ankommen und nicht zwei Stadtteile weiter bei einem Kiosk für Gemüse, Kinderspielzeug und Gebrauchthandys abgegeben werden.

Es folgt die erste Anprobe, dann das Umnähen durch meine nun wieder vom Verkleiden begeisterte Mutter, gefolgt von Anprobe zwei und einer kleineren Stichverletzung mit der historisch akkuraten Fibel. Ein YouTube-Tutorial über „Wie schließe ich einen Umhang mit einer Fibel“ hilft weiter. Alle folgenden Versuche bleiben verletzungsfrei.

Schließlich wandert das Ganze nochmal in die Wäsche, in der Hoffnung, dass der schwere, weil historisch akkurate, Stoff weicher wird – tut er aber nicht. Nun rückt der Glombige näher und ich stehe im Kostüm vor dem Spiegel und begutachte den Typen, der mir skeptisch entgegenblickt, mit demselben Argwohn.

Wenn Sie mich also bei der Fasnet entdecken: Ich bin nicht zu stolz für Mitleid und mein Trinkhorn funktioniert prima. Also: Skål.