Kugelrunde Reifen sollen Jugendliche für MINT-Berufe begeistern

Ein T-Shirt, das zur Hälfte aus Kuh-Milch besteht. Ein Pavillon, der sich automatisch und ohne Strom dem Wetter anpasst. Oder ein kugelrunder Reifen, der die Mobilität revolutionieren soll. Es sind Projekte wie diese, die an diesem Donnerstagvormittag Thema im Kunstraum der Längenfeldschule in Ehingen sind – im Rahmen des Programms „Coaching4Future“, dem Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg.

„Coaching4Future“: So heißt das Programm der Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. In diesem Rahmen besuchen schon seit 2008 die Coaching-Teams Schulen im Land. Ihr Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler für die MINT-Berufe zu begeistern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Berufe befassen sich mit zukunftsträchtigen Themen

An diesem Donnerstagvormittag sind Stefanie Godel und Simone Bauer in die Längenfeldschule gekommen, um der achten Klasse der Gemeinschaftsschule diese Berufe näherzubringen. Beide sind selbst Naturwissenschaftlerinnen. Alles seien sehr zukunftsträchtige Berufe, sagt Bauer.

Und es ist ihnen wichtig, eines zu betonen: „Das ist kein Science Fiction, was wir euch hier vorstellen“, sagt Godel. „Das sind alles Projekte, an denen gerade gearbeitet wird.“

Die kugelrunden Reifen werfen viele Fragen auf

So auch die kugelrunden Reifen. Die scheinen die Schülerinnen und Schüler besonders zu interessieren. Trotz der Begeisterung bleiben ihnen aber einige Fragen: „Würde das auch bei Fahrrädern funktionieren?“, ist eine davon. „Was ist, wenn man einen steilen Berg hochfährt?“, eine andere.

Und das offensichtliche Problem: „Was wäre, wenn Matsch drin wäre?“ „Was ist mit dem Kotflügel?“ Denn der umschließt das Kugelrad fast vollständig. Dass da der Dreck ohne weiteres wieder herausfällt, glauben die Schülerinnen und Schüler nicht. „Jetzt haben wir ein Matschproblem“, sagt Godel. Aber im Alltag sei das wahrscheinlich kein großes Problem.

Der Vortrag ist in sechs Themenfelder gegliedert

Außerdem könne der Reifen durch Nano-Technologie Risse im Material selbst reparieren, sich besser an nasse Straßen anpassen und das Profil könne im 3D-Drucker erneuert werden. Auch ein wichtiger Aspekt: Das Fahrzeug kann dadurch seitlich fahren. „Wir brauchen dann nicht mehr so große Parkplätze“, erklärt Godel.

Die Mobilität ist nur eins von sechs Themenfeldern, über das die beiden Trainerinnen an diesem Tag berichten. In den zwei Schulstunden geht es auch um Wohnen und Bauen nach Vorbildern aus der Natur, Maschinen und Roboter, aber auch Mode und den Umweltschutz – und wie MINT-Berufe dort hineinwirken.

Jugendliche bauen Roboter

Zwei weitere Stunden wird es im Kunstraum der Schule dann noch praktisch. Die Schülerinnen und Schüler sollen einen Roboter bauen. Dazu bekommen sie vorgefertigte Kästen, die entweder Sensoren, Fahrmodule, Akkus oder andere Bauteile enthalten.

Die Kästen können einfach aneinandergekoppelt werden. Und so müssen die Schüler verschiedene Aufgaben lösen, einen Zug bauen, der im Dunkeln fährt, oder einen Leuchtturm, dessen Licht sich dreht. In kleinen Gruppen machen sie sich an die Arbeit und tüfteln und probieren aus.

Simone Bauer und Stefanie Godel haben noch einen Tipp für die Jugendlichen – den Karrierenavigator auf der Internetseite. Dort können die Schülerinnen und Schüler durch einen 20-minütigen Test herausfinden, welcher der MINT-Berufe am besten zu ihnen passt. „Nutzt solche Tests, um euch ein bisschen zu orientieren“, sagt Bauer. Und dann arbeitet vielleicht bald jemand aus Ehingen an den ersten kugelrunden Reifen mit.