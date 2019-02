KSC verliert umkämpftes Spiel

In der Basketball-Bezirksliga Ost hat der KSC Ehingen sein Auswärtsspiel beim TSB Ravensburg II mit 82:87 verloren. Von Beginn an war die Begegnung hart umkämpft. Nach dem ersten Viertel hatten die Ravensburger die Nase vorn (29:24), doch zur Halbzeit führte der KSC (44:43). Der Gastgeber holte sich die Führung im dritten Viertel zurück, 64:59 stand es für den TSB nach 30 Minuten. Der Aufsteiger aus Ehingen versuchte im Schlussabschnitt alles, um das Spiel noch für sich zu entscheiden, doch Ravensburg behauptete den knappen Vorsprung. Erfolgreichste Werfer des KSC waren Gregor Grolik (33 Punkte) und Edwin Mujkic (27). Am kommenden 13. Spieltag der Bezirksliga empfängt der KSC Ehingen am Sonntag, 10. Februar, 15 Uhr, in der JVG-Halle die dritte Mannschaft der Scanplus-Baskets Elchingen.