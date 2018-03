KSC und TSG I klar favorisiert

In der Basketball-Kreisliga Nord steht am Wochenende der 15. Spieltag auf dem Programm. Für Spitzenreiter KSC Ehingen sind am Sonntag, 4. März, 16.30 Uhr, beim noch sieglosen Tabellenletzten TSG Giengen zwei Punkte Pflicht, auch der Tabellenzweite TSG Ehingen I ist am Samstag, 3. März, 17.30 Uhr, beim siebtplatzierten TSV Bad Boll I favorisiert. Ein Heimspiel hat die zweite Mannschaft der TSG Ehingen, die am Samstag, 15.15 Uhr, in der JVG-Halle gegen den VfL Kirchheim III antritt.