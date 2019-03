KSC punktet im Abstiegskampf

Die Aussichten für den KSC Ehingen auf den Verbleib in der Basketball-Bezirksliga Ost sind weiter gestiegen. Der KSC entschied mit dem 73:55 bei der MTG Wangen ein weiteres Duell mit einem Konkurrenten im Abstiegskampf für sich, verbesserte sich auf Rang sechs und vergrößerte den Abstand auf das Duo am Tabellenende. Ausgeglichen war das Spiel in Wangen im ersten Viertel, das 13:13 endete. Dann legten die Ehinger einen Zwischenspurt ein, ließen im zweiten Viertel nur sieben Punkte zu und zogen bis zur Halbzeit auf 35:20 davon. Im dritten Viertel bauten die Gäste ihren Vorsprung um einen Punkt auf 39:33 aus. Weit mehr Körbe als in den drei Abschnitten davor fielen im Schlussviertel, in dem sich der KSC nicht von seinem Weg abbringen ließ und das der Aufsteiger mit 24:22 zum Endstand von 73:55 gewann. Bester Punktesammler der Gäste war Edwin Mujkic (24). Die nächste Aufgabe wartet auf den KSC am Sonntag, 24. März, 15 Uhr, in der heimischen JVG-Halle gegen die TSG Söflingen IV.