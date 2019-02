KSC gewinnt Derby im Abstiegskampf

Der KSC Ehingen hat das Duell zweier abstiegsgefährdeter Mannschaften der Basketball-Bezirksliga für sich entschieden. 88:85 für die Ehinger endete die hart umkämpfte Partie gegen die TG Biberach.

Der KSC Ehingen hatte den besseren Start und traf im ersten Viertel regelmäßig, sodass es nach zehn Minuten 29:19 für den Gastgeber stand. Doch so ging es nicht weiter. Biberach verteidigte besser, der KSC hatte weniger Wurfglück und so schmolz der Vorsprung bis zur Pause auf vier Punkte (46:42). Umkämpft war die Partie auch nach der Pause, die Ehinger bauten ihre Führung im dritten Viertel minimal aus (auf 66:61) und auch im Schlussabschnitt stand das Spiel auf Messers Schneide.

Am Ende hatte der KSC knapp die Nase vorn und liegt nach seinem sechsten Saisonsieg in der Tabelle hinter zwei Teams mit ebenfalls zwölf Punkten auf Rang sieben. Zwei Punkte weniger hat ein Trio auf den Plätzen acht bis zehn. Auf eine dieser Mannschaften, Wangen, trifft der KSC Ehingen in seinem nächsten Spiel am 17. März, 16 Uhr. Beste Punktesammler für den KSC im Derby gegen Biberach waren Edwin Mujkic (20), Gregor Grolik (19), Marko Gojkovic (13) und Dario Jukic (10).