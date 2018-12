KSC geht im letzten Viertel unter

Die Basketballer des KSC Ehingen haben am neunten Spieltag der Bezirksliga Ost gegen den Tabellennachbarn BG Bodensee I mit 63:78 verloren. In einem korbarmen ersten Viertel lag der Aufsteiger aus Ehingen mit 11:15 in Rückstand. Im zweiten Abschnitt drehte der KSC den Spieß um, auch waren beide Mannschaften nun deutlich treffsicherer und es hieß zur Pause 35:31 für die Ehinger. Im dritten Viertel baute der KSC seinen Vorsprung noch leicht zu einer 51:44-Führung aus. Der vierte Saisonsieg der Ehinger zeichnete sich in diesem Moment ab, doch die BG Bodensee riss das Ruder noch einmal herum, entschied das letzte Viertel mit 34:12 für sich und nahm die Punkte mit. Für den KSC waren Edwin Mujkic (17 Punkte), Marko Gojkovic (13) und Dusko Jevtic (12) die erfolgreichsten Werfer. In der Bezirksliga ist nun Weihnachtspause, weiter geht es für den KSC Ehingen erst wieder am 20. Januar mit dem Heimspiel gegen BBU Ulm III.