KSC Ehingen verliert beim Spitzenreiter

Die Basketballer des KSC Ehingen haben sich in ihrem Bezirksliga-Auswärtsspiel beim Spitzenreiter BG Illertal gut aus der Affäre gezogen. Dennoch zog der KSC mit 56:63 den Kürzeren. Ausgeglichen verlief das erste Viertel, an dessen Ende die Heimmannschaft mit 19:15 führte. Im zweiten Abschnitt baute der Tabellenführer aus Vöhringen seinen Vorsprung aus, 40:27 hieß es nach 20 Minuten. Im dritten Viertel war das Spiel wieder ausgeglichen, 16:16 endete dieser Abschnitt zum Zwischenstand von 56:43 für die BG Illertal. Im Schlussviertel kam der Aufsteiger aus Ehingen noch einmal heran, doch es reichte nicht, um den Spitzenreiter zu gefährden und ihm die Punkte abzunehmen. Erfolgreichste Werfer des KSC waren Zeljko Benjo (20 Punkte) und Edwin Mujkic (11). Eine Woche nach dem Duell mit dem Tabellenführer bekommen es die Ehinger nun mit dem Schlusslicht zu tun, am Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, ist die TG Biberach zu Gast in der JVG-Halle in Ehingen. Für beide ist es ein wichtiges Spiel, die TG Biberach und der KSC Ehingen sind zwei von vier Mannschaften, die punktgleich sind.