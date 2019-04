KSC Ehingen verliert ausgeglichenes Spiel

Der KSC Ehingen hat seine erste Saison nach dem Aufstieg in die Basketball-Bezirksliga mit einer 64:72-Niederlage bei der BG Bodensee und als im direkten Vergleich beste von vier punktgleichen Mannschaften auf Rang sechs abgeschlossen. Am Ende eines ausgeglichenen ersten Viertels lag der KSC mit 14:16 in Rückstand, der im zweiten Abschnitt noch ein wenig größer wurde (28:35). Im dritten Viertel veränderte sich der Abstand zwischen den beiden Mannschaften kaum, die BG Bodensee ging mit einem Acht-Punkte-Vorsprung (57:49) in den Schlussabschnitt. Daran änderte sich nichts mehr und so verließen die Gäste als Verlierer die Halle. Erfolgreichste Punktesammler für den KSC Ehingen waren Edwin Mujkic (26) und Stefan Kocsis (18).