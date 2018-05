Auch in der Fußball-Kreisliga B1 sind noch Spiele offen. Eines davon wird am Donnerstag, 31. Mai, in Ehingen nachgeholt.

KSC Ehingen – BSV Ennahofen (Donnerstag, 19 Uhr). - Die Bergemer sind immer noch ohne Saisonsieg. Als Gäste des KSC Ehingen dürften sie dies kaum ändern.

TSG Ehingen II – SV Granheim. Dieses für Mittwoch vorgesehene Nacholspiel wurde abgesetzt.