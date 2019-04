KSC Ehingen empfängt Ehingen-Süd II

In einer vorgezogenen Begegnung des 15. Spieltags der Fußball-Kreisliga B1 stehen sich am Freitag, 12. April, 18 Uhr, der KSC Ehingen und der SSV Ehingen-Süd II gegenüber. Der Tabellendritte aus Kirchbierlingen peilt nach dem Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den FC Schmiechtal einen Sieg an, um den Rückstand auf Spitzenreiter Ersingen zumindest zu halten. Der KSC ist Tabellenzehnter, hat sich unter dem neuen Trainer Bernard Stvoric für die Rückrunde aber noch einiges vorgenommen.