KSC Ehingen überrascht in der Pfarrei

Für die Überraschung des zweiten Spieltages hat in der Kreisliga B 1 der KSC Ehingen mit seinem Sieg in Kirchbierlingen gesorgt. Der TSV Allmendingen und der FC Schmiechtal gewannen ebenfalls. In der Kreisliga B 2 gewann der SSV Emerkingen das Lokalderby gegen Unterstadion.

Kreisliga B 1

TSV Türkgücü Ehingen - TSG Ehingen II 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Safab Sakaria (20.), 2:0 Tzafer Moustafa (40.), 3:0 Orhan Ucar (75.), 4:0 Tzafer Moustafa (80.), 5:0 Mehmet Kaplan. - Türkgücü war in diesem Spiel klar dominierend und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Tzafer Moustafa lobte den Schiedsrichter.

SV Herbertshofen - FC Schmiechtal 0:6 (0:4). - Tore: 0:1 Christoph Heimberger (5.), 0:2 Michael Müller (10.), 0:3 Philipp Kannemann (35.), 0:4 Christoph Heimberger (38.), 0:5 Michael Müller (82.), 0:6 Kevin Kaiser (86.). - Reserven: 3:7.

TSV Allmendingen - SG Öpfingen II 3:1 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Florian Stiehle (47., 52., 58.), 3:1 Patrick Rieder (90.). - Die Gäste hinterließen einen starken Eindruck. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang Florian Stiehle ein Hat-Trick. Spielertrainer Patrick Rieder verkürzte in der Schlussminute.

SV Niederhofen - SV Granheim 2:1 (0:0). - Tore 0:1 (55.), 1:1, 2:1 Fabian Mall (79., 87.) - Der SV Niederhofen hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und sicherte sich nach der Pause einen knappen Sieg. Beide Mannschaften ließen noch Chancen aus. - Reserven: 3:1.

SSV Ehingen-Süd II - KSC Ehingen 3:4 (1:2). - Tore: 1:0 Samuel Kollmann (21.), 1:1 Plese (27.), 1:2 Ilievski (30.), 2:2, 3:2 Samuel Kollmann (52., 62.), 3:3 Eigentor (69.), 3:4 Mihael Kuric (72.). - Die Gastgeber mussten einige Verletzte und Kranke ersetzen. Sie hatten jedoch gegen Spielende noch drei gute Chancen, um wenigstens zu einem Remis zu kommen.

SG Dettingen - SG Altheim II 3:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Dominik Späth (39., 42.), 1:2, 2:2 Rolf Hofmann (70., 80.), 3:2 Fabian Baier (90.). - Die Gäste hinterließen in diesem Spiel einen starken Eindruck und hätten fast ein Unentschieden geschafft.

Kreisliga B 2

SSV Emerkingen - SV Unterstadion 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Hauler (18.), 2:0 Daniel Fiderer (62.), 2:1 (70.), 3:1 Peter Grunenberg (75.), 3:2 (80.); die Unterstadioner Torschützen wurden nicht genannt. Reserven: 0:8.

TSV Riedlingen II - Uttenweiler II 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 David Thomas (9.), 1:1, 1:2 Fabian Maurer (45./56.).

FV Neufra/D. II - FC Marchtal 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Jan Maikler (8.). - Der FC Marchtal hatte reichlich Mühe, um in Neufra zu gewinnen.

SG FV Altheim II/SV Andelfingen - E. Seekirch 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Xaver Spitzfaden (32.), 2:0 Eigentor (79.).

SV Unlingen - SG Oggelshausen/Kan./BB II 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Szilard Babanics (3.), 1:1 Steffen Gaiser (25.), 1:2 Niklas Scheffold (47.). - Gelb-Rot: Francis Kwayep (SVU/90.)

SpVgg. Pflummern/Friedingen - SC Lauterach 0:5 (0:1). - Tore: 0:1 Kai Cikoglu (44.), 0:2, 0:4 Hannes Ritzler (49./74.), 0:3 Michael Gutsch (51.), 0:5 Fabian Rapp (85.). - Der SC Lauterach dominierte in Pflummern erst in der zweiten Halbzeit