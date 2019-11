KSC übertrifft die 100-Punkte-Marke

Einen Kantersieg gegen das Schlusslicht Scanplus-Baskets Elchingen III hat der KSC Ehingen in der Basketball-Bezirksliga erzielt. Mit 107:43 fertigten die Ehinger ihre Gäste ab. Nach dem ersten Viertel führte der KSC 29:15 und baute den Vorsprung weiter aus zum Pausenstand von 52:21. Richtig bitter für die Elchinger wurde es im dritten Viertel, indem die Heimmannschaft 31 Punkte erzielte und nur acht des Gegners zuließ. Im Schlussabschnitt ging es dann über die 100-Punkte-Marke. Beste Werfer bei den Ehingern waren Marko Gojkovic, Gregor Grolik (beide 21 Punkte), Reggie Hasic (19) und Stefan Kocsis (12). Am nächsten Spieltag ist der auf Tabellenplatz drei vorgerückte KSC am Sonntag, 17. November, 17.30 Uhr, beim TV Konstanz III zu Gast. Die am vergangenen Wochenende spielfreie TSG Ehingen I empfängt am Samstag, 16. November, 17.30 Uhr, die BG Bodensee.