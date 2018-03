Kroatischer Kickbox-Weltmeister zu Gast in Ehingen

Einer der besten Kickboxer Kroatiens hat gerade eine Woche in Ehingen verbracht. Für Matej Lebo war es aber kein Ausflug ins Blaue, sondern ein Besuch bei seinen Eltern und seiner Schwester und deren Mann, die seit einiger Zeit in der Stadt leben. Auch der gebürtige Niederbayer Alfred Schindlmeier, seit Jahrzehnten in Ehingen heimisch, freute sich über das Wiedersehen mit dem 26-jährigen Sportler, den er seit Langem kennt. Seit rund 20 Jahren, sagt Schindlmeier, der früher mit Lebos Vater Milan geschäftlich zu tun hatte. „Wir sind richtige Freunde geworden.“

Schindlmeier verfolgte auch den Weg des jungen Matej Lebo im Kickboxen, in dem es der 26-Jährige weit gebracht hat. Der aus Benkovac unweit von Zadar stammende Lebo holte bei den Weltmeisterschaften der WAKO, der World Association of Kickboxing Organizations als der größten Verbandes im Kickboxen, die Goldmedaille in seiner Gewichtsklasse bis 84 Kilogramm. Erfolge bei großen Turnieren wie den Irish Open in Dublin hatte er auch schon, wie er überhaupt eine ganze Reihe von Medaillen und Pokal eingeheimst hat. Er habe viele Trophäen zu Hause, einen ganzen Raum voll mit Pokalen, sagt Matej Lebo, der auch erzählt, wer ihn für den Kampfsport fasziniert hat: Bruce Lee, von dessen Filmen der junge Kroate begeistert war. Er testete verschiedene Kampfsportarten und blieb beim Kickboxen hängen, das ihm schon im Jugend- und Kadettenalter Erfolge einbrachte. Heute ist Lebo Weltmeister und hat noch immer Ziele: Europameister werden im Herbst 2018 und den WM-Titel verteidigen.

Daneben arbeitet der 26-Jährige, ausgezeichnet als bester Athlet seines Vereins und bester Kickboxer Kroatiens, an seiner beruflichen Karriere. Er will seine Freude an der Bewegung, seine Erfahrungen als Sportler an junge Leute weitergeben. Matej Lebo, der in Mostar (Bosnien-Herzegowina) studiert hat und Diplom-Sportlehrer ist, eröffnete vor einigen Monaten in Benkovac eine Sportschule, in der er zusammen mit anderen Trainern Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren unterrichtet. Dabei geht es nicht um „Universalsport“, wie er sagt. In welcher Sportart die Kinder später einmal landen, spielt für ihn eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist ihm, dass sie den Sport für sich entdecken. „Wir wollen die Gesundheit der Kinder fördern und dafür sorgen, dass sie später ihren sportlichen Weg gehen.“ Junge Kickboxer fördert Lebo freilich auch, neben dem Schulbetrieb trainiert er runde 20 junge Kampfsportler.

Matej Lebo schließt nicht aus, eines Tages nach Deutschland zu ziehen und hier zu arbeiten. Weit hergeholt wäre es nicht, er würde damit den Weg seiner Eltern und seiner Schwester gehen. Ein paar Mal hat er die Familie in Ehingen schon besucht. „Es gefällt mir ganz gut hier“, sagt er. Und weil ein großer Teil der Familie hier lebt, ist es für ihn schon jetzt ein Stück Heimat.