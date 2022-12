Krippenspiel an Heiligabend in der Kirche in Erbstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An Heiligabend konnte dieses Jahr in Erbstetten wieder ein Krippenspiel in der Kirche aufgeführt werden. Alle Kinder konnte Beate Kloker, die das Krippenspiel organisiert hat, für ihren Auftritt motivieren. Jeder trug seinen Teil für das gute Gelingen bei.