Krimilesung beim Literatursommer

Am Donnerstag, 07. Juli, besucht Max Abele um 19.30 die Stadtbücherei Ehingen und liest aus „Tote Schwaben leben länger“. Der von ihm erdachte Kommissar Querlinger ist gleichzeitig schwäbisches Original und hochintelligenter Ermittler. Sein aktueller Fall: Studenten entdecken nach 30 Jahren die sterblichen Überreste zweier Männer im Federsee. Doch als Querlinger im Auftrag der Ulmer Kripo zu ermitteln beginnt, überschlagen sich die Ereignisse. Zwei Obdachlose werden ermordet und beide tragen ein Kleeblatt als Tattoo-Motiv. Weitere Träger des Motivs sind ebenfalls in Gefahr. Und als DNA-Untersuchungen schließlich einen der Männer aus dem Moor in Verdacht bringen, muss Querlinger das Rätsel lösen, wie denn die toten Schwaben morden konnten. Anmelden kann man sich telefonisch unter 07391 / 503 560, per Mail unter stadtbuecherei@ehingen.de oder persönlich vor Ort.