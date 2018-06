Kreismusikfest: Mickie Krause verschiebt Auftritt in die Nacht

Das Kreismusikfest in Kirchen startet am Freitagabend mit zwei DJs in das lange Festwochenende. Star des Wochenendes ist aber der Schlagersänger Mickie Krause. Um ein Haar wäre sein Auftritt am Samstag auf der Festbühne in Kirchen ausgefallen. Nun kommt der Musiker erst spät in der Nacht in den Ehinger Teilort. Schuld daran ist ein TV-Auftritt bei Chemnitz für eine Show von Florian Silbereisen.

„Schatzi, schenk mir ein Foto“, „Jan Pillemann Otze“ oder „Finger in Po, Mexiko“ – das sind die Hits des deutschen Sängers und Entertainers Mickie Krause, auf die sich die Besucher des Kirchener Kreismusikfestes seit Monaten freuen. Allerdings stand der Auftritt des Ballermann-Stars in den vergangenen Tagen auf extrem wackligen Beinen, wie Frank Schrode, Vorsitzender der Musikkapelle Kirchen, am Donnerstag erklärt. „Der Auftritt von Mickie Krause am Samstagabend drohte auszufallen. Seit Mittwochabend wissen wir nun, dass Mickie Krause kommt, allerdings rund vier Stunden später als geplant. Wir hoffen, dass er gegen 1.30 Uhr bei uns in Kirchen auftreten kann“, sagt Schrode und betont: „Das alles haben wir uns anders gewünscht. Jetzt sind wir wohl mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Für Uli Schulte-Austum, Verantwortlicher für das Booking des Schlagerstars, waren nach eigener Aussage die vergangenen Tage nicht einfach. „Der Vertrag zwischen Mickie Krause und Kirchen besteht seit November 2016. Dort wurden der Auftrittstermin und der Vertrag fixiert. Wie in jedem Vertrag aber, ist auch in diesem eine so genannte TV-Klausel enthalten“, erklärt der Manager. Will heißen: Kommt für den selben Tag eine Anfrage für einen TV-Auftritt, kann der Künstler den Vertrag auflösen und die TV-Ausstiegsklausel ziehen.

Millionen Zuschauer

Und exakt vor drei Wochen, so Uli Schulte-Austum, sei eine Anfrage von einer TV-Produktionsfirma an die Plattenfirma von Mickie Krause herangetragen worden. Demnach wird just am Samstagabend die Fernsehshow „Schlager des Sommers 2018“ mit Moderator Florian Silbereisen auf Schloss Klaffenbach bei Chemnitz aufgezeichnet. „Und die Plattenfirma ist heiß darauf, dass Mickie dort auftritt. Wir sprechen hier von rund vier Millionen Zuschauern, die solch eine Show haben wird, auch wenn sie für die dritten Programme produziert wird“, sagt Uli Schulte-Austum, der indes für die Live-Auftritte von Mickie Krause zuständig ist. „Wir wollten den Auftritt in Kirchen unbedingt halten und nicht absagen. Das sind wir dem Veranstalter auch schuldig“, so Uli Schulte-Austum. Deswegen habe er in den vergangenen Tagen zusammen mit der TV-Produktionsfirma, Mickie Krause und den Kirchener Musikern nach einer Lösung gesucht.

Von Chemnitz nach Kirchen

„Mickie wird bis grob 21.30 Uhr in Chemnitz sein und dann sofort mit dem Auto nach Kirchen fahren. Wir gehen von einer Fahrtzeit von rund vier Stunden aus. Er hätte auch den Privatflieger genommen, aber das geht wegen des Nachtflugverbots nicht“, so der Manager, der betont: „Wir sind die Letzten, die wegen eines TV-Auftritts ein Konzert absagen wollen. Ich bin sicher, dass andere Stars einfach ihre TV-Klausel gezogen hätten.“ Krause wird, so Uli Schulte-Austum, in Kirchen dann mindestens 45 Minuten lang auftreten und nach dem Auftritt wieder ins Auto steigen. Sein nächster Auftritt ist nämlich bereits am Sonntag um 14.30 Uhr. Bis Mickie Krause in Kirchen auf die Bühne kommt, werden wie geplant die Band Notausgang und zwischendurch Schlagerstar Tobee die Gäste im Festzelt unterhalten. „Eigentlich sollte Notausgang bis zum Schluss spielen, jetzt tut das eben Mickie Krause“, erklärt Frank Schrode.

Was passiert, wenn ein Star die TV-Klausel zieht – davon kann Kirchens Patenkapelle, der Musikverein Dächingen, ein Liedchen singen. Denn beim Kreismusikfest 2013 in Dächingen sollte eigentlich Jürgen Drews im Festzelt auftreten. Der Schlagerbarde zog damals seine TV-Ausstiegsklausel und kam nicht. Für ihn trat dann Markus Wolfarth auf.