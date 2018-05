Kreismusikfest-Helfer erhalten Hygieneschulung

Das Kreismusikfest in Kirchen rückt mit großen Schritten näher und um alle Helfer auf ihre Arbeitseinsätze vorzubereiten, organisierte die Musikkapelle Kirchen in der Festhalle in Kirchen eine Hygieneschulung. Der Vorsitzende Frank Schrode begrüßte die Helfer und stellte den Referenten Thomas Wessel aus Frankenhofen vor, welcher die Hygieneschulung an diesem Abend leitete und zudem Leiter der Krankenhausküche in Ehingen ist.

Die Themen an diesem Abend umfassten die Punkte Infektionsschutz, Lagerung und Dokumentation sowie die persönliche Hygiene. Wessel betonte zu Beginn, dass es aufgrund von Kontrollen und immer strenger werdenden Vorgaben bezüglich Hygiene sehr wichtig sei, sich im Hinblick auf ein Fest dieser Größe ausreichend zu informieren. „Hygiene fängt beim Menschen an und funktioniert nur im Team“, so Wessel.

Die Zuhörer erfuhren, welche Lebensmittel am gefährdetsten sind und welche Ursachen einer Lebensmittelvergiftung zugrunde liegen, hier nannte Wessel auch Unwissenheit und Fahrlässigkeit. Grundvoraussetzung für eine ausreichende Hygiene seien eine korrekte Arbeitskleidung und ein sauberer Arbeitsplatz. Die Folgen für einen Verein, bei einem Fall von Lebensmittelvergiftung seien enorm, weshalb es wichtig sei, die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu schärfen. „Infektionsschutz ist Vertrauenssache“, weshalb sich die Musikkapelle Kirchen auf jeden einzelnen Helfer beim Kreismusikfest verlässt. Das wichtigste Thema war jedoch die persönliche Hygiene, da der Mensch der größte Keimträger ist und etwa 70 Prozent der Keime über die Hände übertragen werden.

So werden in jedem Arbeitsbereich des Festzeltes Desinfektionsmittel und Handschuhe bereitgestellt, welche die Infektionskette durchbrechen und eine Vielzahl der Keime abtöten oder abschirmen. Wessel beendete seine Schulung mit den Worten „Alle müssen mitmachen und Hygiene ist nie erledigt“. Alle Mitglieder der Musikkapelle Kirchen, alle Helfer aus Kirchen und den befreundeten Vereinen bekamen an diesem Abend einen Einblick, auf welche Dinge es während dem Kreismusikfest ankommt und was alles zu beachten ist.