Kreismeisterschaften im Reiten: Entscheidungen sind gefallen

Im Pferdesportkreis Alb-Donau sind alle Punkte für die Kreismeisterschaftswertungen 2018 vergeben. Sowohl im Springen als auch in der Dressur kamen Reiter aus dem Raum Ehingen in verschiedenen Wettbewerben unter die besten drei. Ausgezeichnet werden die erfolgreichen Teilnehmer an den Kreismeisterschaften im Herbst beim Ball des Pferdsportkreises.

In der Dressur wurden am vergangenen Wochenende beim großen Dressurturnier des RFV Ehingen die letzten Punkte vergeben. Nach der vorläufigen Wertung sicherte sich Nathalie Pfister vom RV Ulm-Gögglingen den Kreismeistertitel der E-Dressur, in der A-Dressur belegte Melanie Englmann (RFV Westerheim) den ersten Platz; Franziska Burgdörfer vom RFV Ehingen rückte durch ihren Sieg im letzten Wettbewerb auf Rang drei. In der L-Dressur hatte Claudia Krause (RFV Langenau) den Titel mit der Maximalpunktzahl 100 bereits vor dem letzten Wettkampf sicher, Hannah Kutschker (RFV Ehingen) verbesserte sich durch ihren Erfolg beim heimischen Turnier auf den zweiten Platz. Auch in der M-Dressur stand die Kreismeisterin bereits im Vorfeld fest: Katharina Häufele (RFV Ulm-Wiblingen) hatte nach den Starts in Blaubeuren und Munderkingen bereits 100 Punkte – mehr ist nicht drin, da in die Kreismeisterschaftswertung nur die zwei besten Ergebnisse aus den drei Wettkämpfen einfließen. Platz zwei in der M-Dressur ging an die Siegerin von Ehingen, Melanie Ehrenfeld (PSF Munderkingen).

Im M-Springen ging der Titel an Marcel Braig (RFV Ehingen) dank des Sieges im letzten Wettbewerb am vorvergangenen Wochenende in Ehingen. Kreismeisterin im L-Springen wurde Melissa Ramminger (RFV Westerheim), Platz drei belegte Franiska Kästle (RSG Öpfingen). Im A-Springen gewann Sofia Semle nach der Prüfung in Munderkingen auch in Ehingen, kam somit auf die Maximalpunktzahl 100, womit ihr der Kreismeistertitel nicht zu nehmen war. Dritte in dieser Klasse wurde Sabrina Aierstok (RFV Ehingen). Im E-Springen machten Reiterinnen des RV Ulm-Gögglingen die besten Plätze der Kreismeisterschaftswertung unter sich aus, am Ende lag die Gewinnerin des Wettbewerbs in Ehingen, Lea Perkmann, ganz vorn.