Kreisligen B: Die Spitzenteams setzen sich durch

Die Verbandsrunde neigt sich ihrem Ende zu und die führenden Teams sowohl in der Kreisliga B 1 als auch in der Kreisliga B2 haben sich am zurückliegenden Wochenende keine Blöße gegeben. SG Ersingen und TSV Allmendingen (Kreisliga B1), SF Bussen und FC Marchtal (Kreisliga B2) liegen weiterhin in Front. Der SSV Emerkingen hatte sein Spiel in Unlingen schon vorgezogen und gewonnen.

Kreisliga B 1

SG Dettingen - SG Ersingen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Miguel Paez-Zamora (5., Foulelfmeter), 0:2 Roman Bürger (45.), 1:2 Fabian Baier (65., Foulelfmeter), 1:3 Miguel Paek-Zamora (90., Foulelfmeter). Patrick Dangel (SG Dettingen) schilderte ein zerfahrenes Spiel mit drei Elfmetern und zwei Dettinger Pfostentreffern. „Die SG Dettingen hätte mehr verdient“. - Reserven: 2:0.

TSV Allmendingen - SC Lauterach 3:2 (3:2). - Tore: 1:0 Michel Lippmann (2.), 2:0 Dominic Stoll (9.), 3:0 Deven Jovanovic (22.), 3:1 Dominik Auberer (40.), 3:2 Michael Gutsch (42.). - Nach der klaren 3:0-Führung haben die Allmendinger etwas nachgelassen und zwei Gegentore kassiert. Die Gastgeber ließen noch einige gute Torchancen aus und haben daher verdient gewonnen. - Reserven: 2:0.

SSV Ehingen-Süd II - SV Herbertshofen 4:1 (2:1). - Tore: 0:1 Dennis Gogeißl (15.), 1:1, 2:1, 3:1 Samuel Kollmann (25., 35., 70.), 4:1 Gregor Poursanidis (90.). - „Das 3:1 war der Knackpunkt. Bis dahin war der SV Herbertshofen gut im Spiel“, sagte der SSV-Spielertrainer.

TSG Ehingen II - SG Altheim II 3:0 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0 Kristof Majewski (20., 35.), 3:0 Sangari Mohammed (40.). - „Dieser Sieg war für meine Mannschaft wieder wichtig“, sagte TSG-Trainer Mohsen Younis. Der junge Schiedsrichter wurde gelobt.

KSC Ehingen - FC Schmiechtal 1:3 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Michael Müller (1., 3., 58.), 1:3 Tomislav Kuric (78.). - Michael Müller wurde am Sonntag zum Matchwinner. Gelb/Rot für KSC (90+3).

Kreisliga B 2

FC Marchtal - SpVgg. Pflummern-Friedingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Florian Burgmaier (78.). - Der FC Marchtal hatte mehr Mühe als erwartet.

Eintracht Seekirch - SV Unterstadion 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Stefan Schosser (18.), 0:2 Artur Lorenz (42.), 0:3 Michael Fiederer (66.), 0:4 Florian Braig (68.), 0:5 Erik Neubrand (88.).

FV Neufra/D. II - SV Uttenweiler II 1:3 (1:2). - Tore: 1:0 Frank Ströbele (9.), 1:1 Stefan Ulmschneider (18.), 1:2 Fabian Maurer (33.), 1:3 Max Guminy

SG FV Altheim II/SV Andelfingen - SF Bussen 0:3 (0:3). - Tore: 0:1 Andreas Schlaucher (5.), 0:2 Benedikt Schrodi (10.), 0:3 Kevin Schelkle (35.). - Der Tabellenführer ging kein Risiko ein.

Riedlingen II - SGM Oggelshausen wurde abgsagt.