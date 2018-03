Kreisliga B2: SV Unterstadion will dranbleiben

In der Fußball-Kreisliga B2 will Tabellenführer Daugendorf/Zwiefalten am Sonntag, 25. März, die hohe Hürde in Unterstadion nehmen und Emerkingen die gute Verfolgerposition verteidigen. Doch auch Unterstadion und Uttenweiler II mischen noch mit.

FV Neufra II – VfL Munderkingen II (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde: 3:3). - Im Kellerduell entscheidet sich, wer in Zukunft die rote Laterne halten muss. Das Team von Markus Vogel will sicher die schwache Vorrunde vergessen lassen.

SV Uttenweiler II – SC Lauterach (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde: 3:0). - Die Bezirksliga-Reserve des SVU hat bisher hervorragend abgeschnitten. Im Gegensatz zu ihren Gästen, die auf Platz zwölf liegen.

SSV Emerkingen – SG Dettingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:1). - Die zweite Mannschaft der SG Dettingen hat bisher positiv überrascht und gegen den Tabellenzweiten in der Vorrunde ein Remis gerettet. Am Sonntag ist der SSV jedoch Favorit.

SV Herbertshofen – SV Unlingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:2). - Die Bilanz des SV Herbertshofen ist sicher verbesserungsbedürftig. Auch der SV Unlingen hat schon bessere Zeiten gesehen. Mit dem Heimvorteil will Herbertshofen den Sieg der Vorrunde wiederholen.

SGM Altheim/Andelfingen II – TSG Rottenacker II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 4:2). - Gegenüber den Vorjahren scheint Rottenackers Reserve stärker zu sein. Allerdings hat der Gastgeber doppelt so viele Punkte auf dem Konto und will seinen fünften Tabellenplatz verteidigen.

SV Unterstadion – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:1). - Der SVU hat sich bisher hervorragend geschlagen und die zweitstärkste Abwehr der Liga. Auch in Zwiefalten verlor Unterstadion nur knapp mit 0:1. In der vergangenen Saison schnappte der Gastgeber seinem morgigen Gegner (allerdings vor dessen Fusion) mit dem 1:0 den Relegationsplatz weg.

Eintracht Seekirch – FC Marchtal (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:2). - Die Gastgeber sind gegenüber den Vorjahren spielstärker geworden. Der FCM wird sich schwer tun.