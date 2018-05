Kreisliga B2: SSV Emerkingen will im Geschäft bleiben

Nachdem Tabellenführer Daugendorf/Zwiefalten am Mittwoch seine Führung in der Fußball-Kreisliga B2 ausbaute, ist Uttenweiler II dem SSV Emerkingen auf die Pelle gerückt. Der SSV will am Sonntag, 13. Mai, den zweiten Platz verteidigen, hat aber in Herbertshofen eine knifflige Aufgabe vor sich.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SV Unlingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:0). - Dieses Spiel hat Lokalcharakter und Unlingen ist in Zwiefalten sicher nicht nur Außenseiter.

SV Herbertshofen – SSV Emerkingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:5). - Emerkingen liegt nach wie vor auf Platz zwei, doch der SV Uttenweiler II ist nach Punkten gleichgezogen. Daher müssen die Gäste in Herbertshofen einen Sieg ins Visier nehmen.

SV Unterstadion – FC Marchtal (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:1). - Die Gastgeber liegen auf Platz vier, haben aber keine Aussichten mehr auf den Relergationsplatz. Dennoch wollen sie gegen den FC Marchtal den Vorrundensieg wiederholen.

SC Lauterach – VfL Munderkingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:0). - Nach schwacher Vorrunde hat der SC Lauterach inzwischen aufgeholt. Er dürfte auch das Heimspiel am Sonntag gewinnen.

Weitere Spiele: SGM Altheim/Andelfingen II – FV Neufra II (6:0), SV Uttenweiler II – SV Eintracht Seekirch (2:3).