Kreisliga B2 Donau: Lösbare Aufgaben für das Spitzenduo

Sowohl die SGM Daugendorf/Zwiefalten als auch SSV Emerkingen dürften am Sonntag, 22. April, in der Fußball-Kreisliga B2 Auswärtssiege einfahren. Bereits am Samstag ist der Tabellenführer zu Gast beim Vorletzten FV Neufra II.

TSG Rottenacker II – SC Lauterach (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde: 1:1). - Die Bezirksliga-Reserve rechnet sich gegen gegen den Tabellennachbarn SC Lauterach etwas aus.

VfL Munderkingen II – SGM Altheim/Andelfingen II (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde: 1:6). - Mit Heimvorteil hofft die Munderkinger Reserve, wenigstens zu einem Teilerfolg zu kommen.

SG Dettingen II – SV Uttenweiler II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:6). - In der Vorrunde kam Dettingen II in Uttenweiler arg unter die Räder. Doch zu Hause will man dieses Ergebnis korrigieren.

FC Marchtal – SV Herbertshofen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:3). - Diese beiden Tabellennachbarn sind etwa gleich stark einzuschätzen. Daher ist eine erneute Punkteteilung nicht auszuschließen.

SV Eintracht Seekirch – SSV Emerkingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:2). - Die Gäste haben nichts zu verschenken, falls sie dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben wollen. Daher ist ein Sieg eingeplant.

SV Unlingen – SV Unterstadion (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:1). - Nachdem sich Unterstadion wohl aus der Entscheidung um Platz zwei verabschiedet hat und der SV Unlingen in letzter Zeit stark aufspielte, könnte der Gastgeber einen weiteren Sieg einfahren.

Außerdem: FV Neufra II – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sa. , 16)