Kreisliga B1: Zwei Spiel-Absagen wegen Corona-Verdachtsfällen

Wegen Corona-Verdachtsfällen im Umfeld von zwei Vereinen sind am Sonntag zwei Begegnungen in der Fußball-Kreisliga B1 sowie die Spiele der entsprechenenden Reserven kurzfristig abgesagt worden. Wie der Bezirksspielleiter Sigmar Störk mitteilte, waren von den Corona-Verdachtsfällen die SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II und der SV Unlingen betroffen. Somit fielen die Spiele der SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II gegen den SV Unterstadion sowie des SV Unlingen gegen den FC Schmiechtal am Sonntag aus. Mit den von den Verdachtsfällen betroffenen Vereinen soll das weitere Vorgehen laut Störk in Gesprächen mit demBezirk in der kommenden Woche besprochen werden. Beide Partien sollen zeitnah nachgeholt werden.