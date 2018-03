Kreisliga B1 und B2 Donau: Spitzenteams setzen sich durch

In der Fußball-Kreisliga B 1 haben SF Donaurieden und TSV Rißtissen in ihren Auswärtsspielen am Sonntag nichts anbrennen lassen.

Kreisliga B 1

TSV Allmendingen – SF Donaurieden 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Michael Oswald (42., FE), 0:2 Mathias Kräutle (50.), 0:3 Matthias Stetter (70.), 0:4 Ruwen Stetter (90.). - Laut Aussage von TSV-Spielertrainer Sascha Wasner war der Gästesieg auch in dieser Höhe verdient. Allmendingen hatte nur drei Torschüsse. - Reserven: 2:9.

FV Schelklingen-Hausen II – TSV Rißtissen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Eigentor (14.), 0:2 Philipp Dyck (15.), 0:3 Hannes Gebhard (57.), 0:4 Daniel Völk (76.). - Die Gäste bleiben nach ihrem klaren Auswärtssieg in der Tabelle punktgleich den SF Donaurieden auf den Fersen.

BSV Ennahofen – SG Dettingen I 0:3 (0:3). - Tore: 0:1 Timo Huckle (3.), 0:2 Fabian Baier (5.), 0:3 Andreas Braig (32.). - Der Gästesieg war verdient. Im zweiten Durchgang schalteten die Mannschaften zurück.

SV Granheim – KSC Ehingen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Marian Simurina (65.), 1:1 Marcel Wohlleb (78.). - Trainer Mario Laut hatte nach dem kampfbetonten Spiel ein gerechtes Unentschieden gesehen.

SG Altheim II – TSG Ehingen II 0:6 (0:2) - Tore: 0:1 Gentian Neziraj (25.), 0:2 David Jelica (45.), 0:3 Kristof Majewski (48.), 0:4 Gentian Neziwaj (48.), 0:5 Kristof Majewski (75.), 0:6 Mohammad Rafi Hajizade (90.). - Der Gastgeber war über weite Streken zwar gleichwertig, verwertete aber seine Chancen nicht.

SSV Ehingen-Süd II – SG Ersingen 3:3 (1:1). - Tore: 0:1 Robin Dürr (9.), 1:1, 2:1 Michael Deckwitz (45., 47.), 2:2 Robin Dürr (78.), 2:3 Robin Schach (87.), 3:3 Michael Deckwitz (89.). - Das Remis ist für Ehingen-Süd II etwas glücklich, weil die Gäste in der zweiten Halbzeit besser waren.

SV Niederhofen – FC Schmiechtal 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Marian Brobeil (75.). - Es war zunächst ein typisches 0:0-Spiel, in dem am Ende die Gäste die glücklichere Mannschaft waren. - Reserven: 4:3.

Kreisliga B2: Die beiden führenden Mannschaften Daugendorf/Zwiefalten und SSV Emerkingen gaben sich vor dem direkten Aufeinandertreffen keine Blöße.

SSV Emerkingen – SG Dettingen II 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Julian Hauler (8., FE), 2:0 Sascha Zec (31.), 3:0 Tobias Brobeil (76.). - Laut SSV-Trainer Harald Hummel war der Sieg absolut verdient. Seine Mannschaft ließ noch mehrere klare Chancen aus.

SV Herbertshofen – SV Unlingen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Manuel Kolb (6.). - Bei dem spielentscheidenden Freistoß aus 40 Metern war der Gästetorhüter irritiert. SVH-Spielertrainer Dennis Gogeißl sprach von einem glücklichen Sieg, da die Gäste mehr Spielanteile hatten. - Res.: 1:4.

SV Unterstadion – SGM Daugendorf/Zwiefalten 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Tobias Münst (44.). - „Auf dem schlecht bespielbaren Platz war kein Spielfluss möglich“, sagte SVU-Trainer Christian Bauernfreund. Das Chancenverhältnis von 1:2 spreche für sich. - Reserven: 2:2.

FV Neufra II – VfL Munderkingen II 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Hasan Sezer (20.), 0:2 Sajah Sallah (34.), 1:2 Frank Ströbele (72.). - Durch diesen Sieg gab der VfL die rote Laterne an Neufra II ab.

SV Uttenweiler II – SC Lauterach 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Alexander Bux (12.), 2:0 Jan Dollinger (45.), 3:0 Pascal Volz (55.). - Die Uttenweiler Reserve bleibt in Reichweite zu den führenden Teams.

SGM Altheim/Andelfingen – TSG Rottenacker II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Johannes Schneider (22.), 2:0 Daniel Bücheler (53.). - Die Rottenacker Reserve zog sich beim Tabellenfünften gut aus der Affäre.

SV Eintracht Seekirch – FC Marchtal 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Oliver Gnannt (37.), 1:1 Clerio Anschau (74.). Einen Punkt brachte der FC Marchtal von seinem Gastspiel am Federsee mit.