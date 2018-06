Kreisliga B1: Spiel um Platz drei in Allmendingen

Die wichtigsten Entscheidungen sind in der Fußball-Kreisliga B1 gefallen. Die SF Donaurieden sind Meister, der TSV Rißtissen ist Zweiter. Nur in Allmendingen entscheidet sich noch, wer am Ende Dritter wird. Die Spiele beginnen am Samstag, 9. Juni, um 17 Uhr.

SF Donaurieden – SG Dettingen (Vorrunde: 6:0). - Obwohl der feststehende Meister in dieser Runde nur zu Hause einige Male verloren hat, kann sich Dettingen wenig Hoffnung auf eine Revanche für die hohe Vorrundenniederlage machen.

TSV Rißtissen – SG Altheim II (Vorrunde: 6:0). - Der TSV Rißtissen wird sich im letzten Rundenspiel sicher keine Blöße geben. Gegen die schwächste Abwehr der Kreisliga B1 will der Tabellenzweite die gute Tordifferenz noch verbessern.

TSV Allmendingen – SG Ersingen (Vorrunde: 1:0). - Der TSV Allmendingen hat zu Hause zu viele Punkte abgegeben und daher einmal mehr die Meisterschaft verpasst. Diesmal spielt der Gastgeber jedoch auf Sieg und möchte dadurch seine Gäste noch vom dritten Tabellenplatz verdrängen.

FC Schmiechtal – KSC Ehingen (Vorrunde: 3:5). - Am Ende der Saison muss man in Schmiechen erneut feststellen, dass das Ziel klar verfehlt wurde. Sicher haben die Gastgeber mehr als Platz fünf angestrebt. Zum Abschluss soll jedoch ein Sieg gelingen.

BSV Ennahofen – FV Schelklingen-Hausen II (Vorrunde: 0:5). - Die Älbler sehen eine Möglichkeit, am Ende der Saison doch noch vom letzten Tabellenplatz wegzukommen. Dazu wäre jedoch der erste Sieg der Runde notwendig.

SV Granheim – SSV Ehingen-Süd II (Vorrunde: 0:2). - Beim SV Granheim hatte man sich vor Beginn der Runde sicher mehr erwartet, als bisher erreicht wurde. Gegen die Pfarreifußballer möchten die Älbler noch eine gute Leistung bringen. (ai)