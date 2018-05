Kreisliga B1: Gedränge an der Spitze

Nach wie vor liegen in der Fußball-Kreisliga B1 drei Mannschaften dichtauf an der Tabellenspitze. Während TSV Rißtissen und SF Donaurieden am Sonntag, 27. Mai, Heimrecht haben, muss die SG Ersingen in Schmiechen antreten. Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.

TSV Rißtissen – SV Granheim (Vorrunde: 4:1). - Der TSV Rißtissen hat schon in Granheim in der Hinrunde klar gewonnen. Mit einem Sieg im zweiten Aufeinandertreffen würde sich der TSV seine Hoffnung zumindest auf den Relegationsplatz erhalten.

SF Donaurieden – TSG Ehingen II (Vorrunde: 3:0). - Obwohl die TSG im Laufe der Rückrunde schon einige überraschende Siege erzielte, dürfte in diesem Spiel Donaurieden das bessere Ende für sich behalten.

FC Schmiechtal – SG Ersingen (Vorrunde: 0:2). - Ersingen ist im Kampf um den Aufstieg noch voll im Geschäft. Nur ein Punkt trennt die Gäste von Relegationsplatz zwei. Daher will Ersingen mit einem Sieg die gute Ausgangsposition wahren.

SG Dettingen I – KSC Ehingen (Vorrunde: 5:2). - Nach der knappen Heimniederlage gegen Allmendingen werden die Gastgeber gegen den KSC Ehingen als Sieger erwartet.

SV Niederhofen – FV Schelklingen-Hausen II (Vorrunde: 7:2). - Nach dem hohen Sieg in der Vorrunde will der SV Niederhofen am Sonntag seinen achten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen.

TSV Allmendingen – SSV Ehingen-Süd II (Vorrunde: 4:2). - Motiviert durch den Sieg in Dettingen will der TSV am Sonntag nachlegen.

BSV Ennahofen – SG Altheim II (Vorrunde: 1:1). - Im Falle eines Sieges könnte der BSV den letzten Tabellenplatz an seine Gäste abgeben.