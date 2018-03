Kreisliga B1 Donau: Führungswechsel ist möglich

Punktgleich liegen SF Donaurieden und TSV Rißtissen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B1. Doch der TSV Rißtissen hat am Sonntag, 25. März, eine ungleich leichtere Aufgabe.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Rißtissen (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde: 1:7). - Durch den Sieg am vergangenen Sonntag in Schmiechen hat sich Rißtissen eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Am Sonntag könnte der TSV Tabellenführer werden.

BSV Ennahofen – SG Dettingen I (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:6). - Die Gäste rechnen sich noch Chancen auf den Relegationsplatz aus und streben daher einen Sieg in Ennahofen an.

SV Granheim – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:1). - Im Falle eines Sieges würden die Gastgeber ihre Gäste in der Tabelle überholen.

SG Altheim II – TSG Ehingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:7). - Die Ehinger wollen den Sieg der Vorrunde wiederholen.

SSV Ehingen-Süd II – SG Ersingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:3). - Die SG Ersingen hat zwar kürzlich gegen Allmendingen verloren. Doch die Gäste hoffen weiter auf den Relegationsplatz und wollen in der Pfarrei punkten.

SV Niederhofen – FC Schmiechtal (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - Niederhofen hat durch das Remis in der Vorrunde für eine Überraschung gesorgt. Die Gastgeber hoffen, am Sonntag nicht leer auszugehen.

TSV Allmendingen – SF Donaurieden (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:3). - Das Schlagerspiel des Wochenendes findet in Allmendingen statt. Der Gastgeber gehört zum Spitzenfeld der Tabelle und könnte im Falle eines Sieges seine Anwartschaft auf einen der beiden Spitzenplätze aufrechterhalten.