Kreisliga B1: Die Verfolger haben geschwächelt

Während die SG Ersingen bereits am Donnerstag einen knappen Sieg erreichte, kamen die beiden direkten Verfolger TSV Allmendingen und SSV Ehingen-Süd II auswärts nur zu Punkteteilungen.

Kreisliga B 1

SV Niederhofen - TSV Allmendingen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Dominik Stoll (50.), 1:1 Max Otto (80.). - „Der TSV Allmendingen war zwar spielerisch besser, doch wir haben mit unseren Mitteln dagegen gehalten“, sagte Berthold Keller. So stand am Ende ein kaum erwartetes 1:1. der SV Niederhofen hat sich in diesem Lokalderby den Punkt erkämpft. Lukas Auberer musste verletzt ausscheiden. - Reserven: 2:3.

SV Granheim - SSV Ehingen-Süd II 4:4 (1:2). - Tore: 1:0 Michael Reiser (16.), 1:1 Jannik Geisinger (20.), 1:2 Stefan Gobs (30.), 2:2 Dennis Baur (75.), 2:3 Marian Haltek (75.), 2:4 Jannik Geisinger (80.), 3:4 Daniel Kloker (85.), 4:4 Philipp Majer (87.). - Laut Aussage von Granheims Trainer Mario Laut war Ehingen-Süd II die bessere Mannschaft, die einen Sieg verdient gehabt hätte. Doch der SV Granheim sei nach dem 2:4 in den letzten Spielminuten noch zurück gekommen.

TSG Ehingen II - SG Dettingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Andre Huss (10.), 0:2, 0:3 Sebastian Schöpfer (86., 88.). - TSG-Trainer Mohsen Younis hatte ein ausgeglichenes Spiel gesehen. „Die Gäste hatten drei Chancen und machten daraus drei Tore.“ Seit der Rückrunde läuft es bei der Ehinger Reserve nicht mehr so gut. Der Schiedsrichter wurde gelobt.

SC Lauterach - KSC Ehingen 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Dominik Auberer (10.), 2:0 Hannes Ritzler (13.), 3:0 Dominik Auberer (62.), 3:1 Nikola Gujic (90., Elfmeter). - Die Gäste hielten zwar gut mit, gerieten jedoch deutlich in Rückstand, ehe sie verkürzen konnten.

Kreisliga B 2

Die SF Bussen kamen zu einem klaren Sieg, doch Verfolger FC Marchtal ließ gegen Oggelshausen erneut Punkte liegen. Der SSV Emerkingen kam zu einem knappen Sieg und bleibt aussichtsreicher Verfolger. Der SV Unlingen ist endgültig aus dem Rennen.

SF Bussen - FV Neufra II 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Daniel Moll (6.), 2:0, 3:0 Kevin Schelkle (15., 55.), 4:0 Manuel Steinborn (80.), 5:0 Kevin Schelkle (90.). - „Wir waren fast durchweg überlegen und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, sagte Spielertrainer Manuel Steinborn.

SV Unterstadion - SSV Emerkingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Tobias Seifried (50.). - „In den ersten zwanzig Minuten hatte der SV Unterstadion einige gute Chancen, doch dann hat er das Spiel aus der Hand gegeben“, sagte Julius Eggert. Nach dem 0:1 hat der SSV Emerkingen seine Führung erfolgreich verteidigt. - Reserven: 11:3.

SG FV Altheim II/SV Andelfingen - SV Unlingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Benjamin Herter (52.)

SG Oggelshausen/SV Kanzach/SV Bad Buchau II - FC Marchtal 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Maikler (35.), 1:1 Johannes Steigmiller (55.). - Der FC Marchtal brachte seine knappe Führung nicht über die Zeit.