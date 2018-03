Kreisliga A1 Donau: Viel Spannung ist vorprogrammiert

Laut Terminliste soll am kommenden Wochenende die Verbandsrunde der Saison 2017/18 in der Kreisliga A1 weitergeführt werden. Die Tabelle der Kreisliga A zur Winterpause weist ein uneinheitliches Bild auf, die 15 Mannschaften haben zwischen 11 und 15 Spiele ausgetragen. Der TSV Riedlingen scheint jetzt schon als enteilt, doch mehr als die halbe Liga kann sich noch Chancen auf Relegationsplatz zwei ausrechnen. Aber auch mehrere Teams müssen zur Zeit noch um den Klassenerhalt bangen. Die SZ blickt vor dem geplanten Start auf die Situation in der Kreisliga A1.

Der TSV Riedlingen hat bisher aus 13 Spielen 36 Punkte geholt und nur einmal verloren. Er hat außerdem eine phantastische Tordifferenz und einen Vorsprung von elf Punkten auf die Verfolger.

Gleich drei Mannschaften haben bisher 25 Punkte. Nach dem derzeitigen Stand kann sich die SG Öpfingen die besten Chancen auf die Relegation zur Bezirksliga ausrechnen. Die SG hat erst zwölf Spiele ausgetragen und auch die beste Tordifferenz der punktgleichen Verfolger. Die Öpfinger waren zudem in der Vorbereitung sehr erfolgreich. Doch vor einem Jahr war die Situation ähnlich, ehe die Öpfinger in der Rückrunde ihre Ausgangsposition verspielten und am Ende nur Fünfter wurden. Deshalb fordert SG-Abteilungsleiter Steffen Lehmann: „Wir müssen nach der Winterpause besser starten als im Vorjahr.“

Der SV Betzenweiler ist wohl zu unbeständig, um weiterhin im Kampf um den Aufstieg mitzumischen. Der derzeitige Tabellendritte hat bereits zwei Heimspiele verloren, allerdings seinerzeit in Öpfingen gewonnen.

Der TSV Türkgücü Ehingen hat ebenfalls 25 Punkte auf dem Konto, doch als einzige Mannschaft der Kreisliga A hat der Aufstegier bereits 15 Spiele ausgetragen. Trotzdem will Spielertrainer Tzafer Moustafa noch angreifen. Bei Hallenturnieren haben die Türken in Allmendingen und Ehingen aufgetrumpft und ihre gute Form der Vorrunde aufrechterhalten.

Nach bisher erst 13 Spielen hat die SG Griesingen 23 Punkte auf ihrem Konto. In der Vorbereitung haben die Griesinger eine gute Form gezeigt und dürften zum Start sicher topfit sein.

Schon mit etwas Abstand liegen Kirchen und Munderkingen mit 19 Punkten auf den Plätzen sechs und sieben. Die SF Kirchen sind schlecht auszurechnen und sie haben als einzige Mannschaft bisher in dieser Saison den Spitzenreiter Riedlingen besiegt, doch auch auf dem Semmelbühl den SF Bussen deren einzigen Auswärtssieg gestattet. Kirchen hat zudem erst zwölf Spiele ausgetragen und hofft, gut aus den Startlöchern zu kommen.

Mit einer Glanztat und einem 3:1-Sieg in Betzenweiler ging der VfL Munderkingen in die Winterpause. Einige Siege in der Vorbereitung lassen Trainer Hartmut Pohl auf eine erfolgreiche Rückrunde hoffen.

Der SV Oberdischingen hat zwar bereits 18 Punkte auf dem Konto, doch auch schon 14 Spiele ausgetragen. Die Oberdischinger sind jedoch zu unbeständig, um noch vorne anzugreifen.

Besser sieht es für den FC Schelklingen/Alb aus. Die Mannschaft von Trainer Wilfried Staiger hat bisher erst elf Spiele ausgetragen und ist bekanntlich sehr spielstark. Die Älbler sind mit je zwei Heim- und Auswärtsspielen am weitesten im Rückstand. In den zurückliegenden Spielrunden waren sie immer im oberen Tabellendrittel zu finden und daher muss der FC sicher noch nicht die Hoffnung aufgeben, die vorderen Mannschaften anzugreifen.

Für Aufsteiger SV Dürmentingen mit Trainer Christoph Kappeler wie auch für die SGM Ertingen/Binzwangen mit Trainer Bernd Rumpel dürften Mittelplätze am Ende der Runde fast sicher sein.

Ab Platz elf wird es wohl kritisch. Für Oggelsbeuren und Ringingen ist die zweite Saison nach dem Aufstieg sehr schwer. Der SV Oggelsbeuren hat elf Punkte aus bisher 14 Spielen geholt und liegt noch am besten im Rennen. Beim SV Ringingen übernahm Markus Wilke in der Winterpause den Trainerposten und er muss versuchen, seine Mannschaft an das Tabellenmittelfeld heranzuführen. Die Mannschaft vom Hochsträß hat erst neun Punkte.

Zu den SF Bussen kam mit Nico Gleich zur Winterpause ein neuer Trainer. „Es ist eine gute Truppe und ich bin guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt der neue SF-Coach, der zuvor mit dem Bezirksligisten FC Mengen sehr erfolgreich war. In der Vorbereitung haben die SF Bussen bewiesen, dass sie auf dem besten Wege sind, an bessere Zeiten anzuknüpfen.

Die SpVgg Pflummern-Friedingen wird es sehr schwer haben, das rettende Ufer noch zu erreichen