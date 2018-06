Kreisliga A1 Donau: Einige torreiche Spiele zum Rundenschluss

Am letzten Spieltag der Saison 2017/18 der Fußball-Kreisliga A1 haben sich an einigen Spielorten die Angreifer von ihrer besten Seite gezeigt. 36 Tore in sieben Spielen ergab einen Durchschnitt von mehr als fünf Treffern pro Partie. Nicht unerwartet schoss der SV Ringingen zum Abschluss mit einem 9:0 den Vogel ab. Auch der SV Oberdischingen gab seinen ersatzgeschwächten Gästen kaum eine Chance. Mit 5:0 fertigte Betzenweiler die SF Kirchen ab und in Munderkingen dominierte der FC Schelklingen/Alb mit 4:0. Für die Überraschung des Spieltags sorgten die SF Bussen mit ihrem 3:1-Sieg in Ertingen. Das einzige Unentschieden gab es zwischen der SG Griesingen und dem SV Dürmentingen, die sich wie schon in der Vorrunde 1:1 trennten. Der SV Oggelsbeuren spielt in der Relegation gegen den Sieger des Kreisliga-B-Entscheidungsspiels zwischen Rißtissen und Emerkingen.

SV Oberdischingen – Türkgücü Ehingen 7:1 (3:0). - Tore: 1:0 Andreas Schiele (4.), 2:0, 3:0, 4:0 Julian Albrecht (15., 37., 49.), 5:0 Andreas Schiele (56.), 5:1 Hasan Kilic (59.), 6:1, 7:1 Dominik Hanser (70., 87.). - Die Ehinger Gäste waren nur mit einer verstärkten Reserve angetreten. „Wir wollten jedoch das Spiel nicht absagen“, sagte Türkgücü-Abteilungsleiter Ferdi Mavis. Mit dem letzten Aufgebot hatten die Gäste keine Chance gegen den SVO, bei dem Mario Gegic letztmals als Trainer auf der Bank saß. - Reserven: 3:0 (gewertet).

VfL Munderkingen – FC Schelklingen/Alb 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Mayer (10.), 0:2 Sven Gaus (55.), 0:3 Kevin Rothenbacher (65.), 0:4 Martin Gaus (80.). - „Wir haben die Gäste gewinnen lassen“, sagte VfL-Trainer Hartmut Pohl lakonisch. Der VfL Munderkingen hatte nur zwölf Spieler zur Verfügung und zudem ließ das Engagement zu wünschen übrig.

SV Ringingen – SpVgg Pflummern-Friedingen 9:0 (3:0). - Tore: 1:0 Patrick Götz (2.), 2:0 Daniel Kress (32.), 3:0 Florian Stöferle (39.), 4:0, 5:0 Daniel Kress (51., 58.), 6:0 Florian Stöferle (74.), 7:0, 8:0 Daniel Kress (77., 81.), 9:0 Markus Wilke (82.). - Pressewart Markus Schele lobte die faire Spielweise der Gäste, die ihrem Gegner in der ersten halben Stunde Paroli boten, insgesamt allerdings keine Chance hatten. Ringingen beschloss mit dem hohen Sieg eine erfolgreiche Rückrunde. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Markus Wilke, der sich mit dem 9:0 aus 30 Metern in den Torwinkel verabschiedete. - Reserven: 6:5.

SGM Ertingen/Binzwangen – SF Bussen 1:3 (1:2). - Tore: 0:1, 0:2 Christian Neumann (15., 20.), 1:2 Axel Frick (45.), 1:3 Kevin Schelkle (92.). - Ertingens Trainer Bernd Rumpel nahm die Niederlage gelassen: „Die SF Bussen haben ihre Chancen genutzt und nicht unverdient gewonnen“. Doch dieser Sieg brachte den bereits abgestiegenen Gästen nichts mehr. - Res.: 7:1.

SG Griesingen – SV Dürmentingen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Simon Grimm (11.), 1:1 Patrick Schlegel (22.). Besonderes Vorkommnis: Rot für SG Griesingen (40.). - Wie schon zehn Tage zuvor, als das Vorrundenspiel nachgeholt worden war, trennten sich beide Mannschaften 1:1. Für beide ging es um nichts mehr. In diesem Spiel gab es nur wenig torreife Szenen. - Reserven: 2:1. (ai)