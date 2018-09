Kreisliga A1: Derby wird zum Topspiel

Nur drei Tage nach dem Spiel in Oberdischingen setzt sich der Tabellenführer SG Öpfingen in der Fußball-Kreisliga A1 erneut mit einem Nachbarn auseinander. Zu Gast in Öpfingen ist am Sonntag, 23. September, der TSV Rißtissen, der nach seinem Aufstieg auswärts erst einen Punkt geholt hatte. Die Begegnungen des siebten Spieltages am Sonntag beginnen alle um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen – TSV Rißtissen. - Diese beiden Mannschaften haben in früheren Jahren schon oft die Klingen gekreuzt. Zu besseren Zeiten spielten beide Vereine noch in der Bezirksliga. Der TSV Rißtissen ist in der vergangenen Saison nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in der Kreisliga B über die Relegation wieder in die Kreisliga A aufgestiegen. Doch nur am ersten Spieltag hat der Gast bisher drei Punkte eingefahren. Die einzige Ausbeute auf fremdem Platz war das 1:1-Unentschieden in Betzenweiler.

Besser ist die Bilanz der SG Öpfingen, die zu Hause in ihren bisher drei Spielen alle neun möglichen Punkte gewonnen hat. In dieser Saison soll beim Gastgeber der große Wurf gelingen. In den zurückliegenden Jahren ist die SG Öpfingen immer nur knapp am Aufstieg gescheitert und wurde zweimal jeweils Dritter.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Dürmentingen. - Bei beiden Mannschaften verlief die bisherige Runde alles andere als zufriedenstellend. Der TSV Türkgücü, der sich selbst zum Mitfavoriten erklärte, wartet immer noch auf den ersten Sieg. Der SV Dürmentingen hat zurzeit Verletzungssorgen, hat aber bereits einmal auswärts gewonnen.

VfL Munderkingen – SV Oberdischingen. - Die Munderkinger wollen in dieser Saison vor allem zu Hause nicht so viele Punkte abgeben wie in der vergangenen Saison. Der Gast SV Oberdischingen will jedoch im Donaustadion unter Beweis stellen, dass er auch auf fremdem Platz bestehen kann.

SG Griesingen – SF Donaurieden. - Beide Mannschaften haben am vergangenen Sonntag Siege eingefahren. Die SG Griesingen möchte zu Hause nachlegen, doch die Gäste haben Selbstvertrauen getankt und werden am Sonntag dagegenhalten.

FC Schelklingen/Alb – SF Kirchen. - Der FC Schelklingen/Alb hat zuletzt in Betzenweiler verloren und will auf keinen Fall zwei Niederlagen in Folge kassieren. Die SF Kirchen aber haben gegenüber der deutlichen Heimniederlage gegen Öpfingen einiges gutzumachen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Betzenweiler. - Die Gastgeber haben einen zufriedenstellenden Rundenstart aufzuweisen. Der SV Betzenweiler hat vergangenen Sonntag erstmals gewonnen und sieht in diesem Derby eine gute Erfolgschance. Daher gibt es für dieses Spiel keinen Favoriten.

Spielfrei ist der SV Ringingen. Die Partie des FV Schelklingen-Hausen bei der SGM Daugendorf/Zwiefalten wurde bereits am Donnerstag ausgetragen (siehe Kreisliga A aktuell).