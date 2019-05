Kreisliga A: SV Ringingen gewinnt SZ-Topspiel auf dem Semmelbühl

Der SV Ringingen bleibt nach dem sonntäglichen Sieg weiterhin erfolgreich im Rennen um Relegationsplatz zwei. Allerdings haben die Sportfreunde Kirchen am Sonntag im SZ-Topspiel aufopfernd gekämpft, aber sie hatten am Ende das Nachsehen.

SZ-Topspiel: SF Kirchen - SV Ringingen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Jan Braunsteffer (7.), 1:1 Niklas Schrode (25.), 1:2 Daniel Kress (54.). - Mit viel Elan haben die Gäste am Sonntag auf dem Semmelbühl begonnen. Schon in der ersten Spielminute musste SF-Torhüter Marcel Ruoss einen gefährlichen Ball über die Querlatte lenken. Doch in der siebten Minute war er machtlos: Jan Braunsteffer wagte einen Distanzschuss, der im unteren Toreck einschlug. In der 20. Minute musste Marcel Ruoss erneut sein ganzes Können unter Beweis stellen, um mit einer Super-Parade ein zweites Gegentor zu verhindern. Doch die Sportfreunde schlugen zurück. Niklas Schrode konnte den Gästetorhüter in der 25. Minute überwinden. Gleich danach hatten die Gastgeber noch eine weitere gute Chance. Es ging hin und her: In der 27. Minute trafen die Gäste nur den Torpfosten und unmittelbar vor dem Pausenpfiff kam das Kirchener Tor nochmals in Gefahr.

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einer Ringinger Torchance. Das Missgeschick nahm seinen Lauf, als die Kirchener Abwehr nach einem Eckball das Leder nicht aus der Gefahrenzone brachte und Torjäger Daniel Kress eine Lücke zum 1:2 fand. Die Gäste führten ein gekonntes Flügelspiel auf und überwanden mit wenigen Bällen das Mittelfeld. Die SF Kirchen verloren zuviele Zweikämpfe. In der 65. Minute waren die Sportfreunde bei einer guten Chance nahe am Ausgleich. Als eine Viertelstunde vor Spielende ein Gästespieler nach einer Gelb/Roten Karte das Spielfeld verlassen musste, hatten die Kirchener Oberwasser. Doch zuviele Ballverluste und einige lange Bälle brachten nichts ein. Noch in letzter Minute ging ein Kirchener Freistoß über das Tor. - Das Spiel der Reserven gewannen die SF Kirchen mit 1:0.

Während Meister SG Öpfingen weiterhin von Sieg zu Sieg eilt, ist der zweite Tabellenplatz noch völlig offen. Sowohl die SG Griesingen als auch der SV Ringingen gewannen ihre Auswärtsspiele. Dabei ist der SV Ringingen noch im Vorteil, da er in einem Nachholspiel noch zu Hause gegen den SV Betzenweiler spielt. Die Nächstplatzierten SGM Ertingen/Binzwangen und FC Schelklingen/Alb sind nach ihren Heimniederlagen nun endgültig aus dem Rennen um den Relegationsplatz. Der FV Schelklingen-Hausen zeigte sich einmal wieder von seiner besten Seite und schickte den SV Oberdischingen mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Die SF Donaurieden machten die 30 Punkte voll, sind aber dennoch noch nicht ganz aus dem Schneider. Ab Platz acht sind die Mannschaften noch nicht ganz in Sicherheit.

SG Griesingen 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Felix Scholze (18.), 1:1 Fabian Karle (38.), 1:2, 1:3 Florian Madl (50., 63.). - Laut Aussage von Pressewart Peter Mast hat der TSV Rißtissen sehr gut angefangen. Nach der frühen Führung verhinderte der Pfosten ein mögliches zweites Tor. Mit einem Freistoß glich Fabian Karle aus. Im zweiten Durchgang spielten die Gäste ihre Cleverness aus und haben daher auch verdient gewonnen. - Reserven: 1:2.

SG Öpfingen - VfL Munderkingen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Manuel Hospach (4.), 1:1 Daniel Dorn (13., Foulelfmeter), 2:1 Robin Stoß (39.), 3:1 Philipp Mall (56., Foulelfmeter), 4:1 Robin Stoß (83.). - Die Gäste zeigten in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, doch die zweite Halbzeit gehörte der SG Öpfingen. - Reserven: 3:0 (gewertet). Die Öpfinger Reserve ist nun auch Meister.

SGM Ertingen/Binzwangen - SGM Daugendorf/Zwiefalten 1:4 (0:3). - Tore: 0:1 Niklas Haiß (18.), 0:2 Paul Rueß (20.), 0:3 Jochen Geißelhard (25.), 0:4 Jonas Butscher (70.), 1:4 Christian Jäggle (80.). - „Nach zehn Minuten haben wir das Spielen eingestellt und der Gästesieg ist auch in dieser Höhe verdient“, sagte Ertingens Trainer Bernd Rumpel. - Reserven: 4.3.

FC Schelklingen/Alb - Türkgücü Ehingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Emre Berber (87.). - „Wir haben eine katastrophale Rückrunde. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir klar führen müssen“, sagte ein enttäuschter FC-Trainer Wilfried Staiger. - Reserven: 3:0 (gewertet).

FV Schelklingen-Hausen - SV Oberdischingen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Luca Schleiblinger (15., 20.), 3:0 Alexander Vihl (85., Foulelfmeter). - FV-Trainer Jens Kannemann lobte seine Mannschaft für eine gute Leistung: „Wir waren diesmal komplett und der Sieg ist auch hochverdient“, so der Coach. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SV Betzenweiler - SF Donaurieden 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Fabian Argo (48.), 1:1 Emil Schuster (84., Foulelfmeter. - „Der SV Betzenweiler war vor allem in der ersten Halbzeit klar überlegen und hat beste Chancen liegen lassen“, sagte SV-Abteilungsleiter Gerhard Rief. In der 84. Minute wurde zunächst ein Betzenweiler Tor wegen Abseits nicht gegeben. Im Gegenzug gab es einen Foulelfmeter, der den Gästen noch ein 1:1 einbrachte. - Reserven: 2:0.