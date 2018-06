Kreisliga A I: Ehingen II besiegt VfL Munderkingen mit 4:1

Im SZ-Topspiel der Kreisliga A I sind sich am Samstag im Ehinger Stadion die TSG Ehingen II und der VfL Munderkingen gegenüber gestanden. Der Gastgeber gewann deutlich mit 4:1 (2:0).

SZ-Topspiel: TSG Ehingen II – VfL Munderkingen 4:1 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0 Johannes Striebel (6., 18.), 3:0 Niklas Bamberger (82.), 3:1 Sven Colen (87.), 4:1 Johannes Striebel (89.). – Die Gastgeber legten gleich richtig los und kamen innerhalb von 18 Minuten zu zwei Toren. VfL-Torhüter Jürgen Karcher verhinderte in der 25. Minute einen noch größeren Rückstand. Die erste Chance hatten die Gäste in der 15.Minute, die zweite in der 37. Minute. Fazit der ersten Halbzeit: Die TSG Ehingen II war deutlich feldüberlegen und führte verdient.

Nach der Pause schien bei der TSG der Faden gerissen. Man hätte sich nicht wundern brauchen, wenn Munderkingen in der 50. Minute nach einem „Ausflug“ von TSG-Torhüter Markus Manthey verkürzt hätte. Doch die Gäste waren viel zu umständlich im Abschluss. Mehrmals rettete dann Munderkingens Torhüter seine Mannschaft vor einem größeren Rückstand. Interessant wurde es erst in den letzten Minuten. Zunächst erzielte Niklas Bamberger (82.) das 3:0. In der 87. Minute war die TSG-Abwehr zu leichtsinnig und der Gastgeber kassierte einen Gegentreffer. Noch in der vorletzten Spielminute traf Johannes Striebel zum dritten Mal und wurde dadurch zum Matchwinner. (ai)