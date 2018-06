Kreisliga A: Hausen will Platz zwei festigen

Am Donnerstag und am Karsamstag finden fünf Nachholspiele in der Kreisliga A statt. Dabei gilt es für Schelklingen-Hausen, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Die TSG Ehingen II muss gegen den Tabellenletzten Niederhofen gewinnen, um den Anschluss zu schaffen.

TSG Ehingen II – SV Niederhofen (Do 18.30). – Falls die Ehinger den Anschluss noch schaffen wollen, müssen sie ihre Nachholspiele gewinnen. Tabellenletzter SV Niederhofen hat auswärts bisher erst einen Punkt geholt. Er wird jedoch nicht nach Ehingen kommen, um die Punkte abzuliefern.

SG Altheim – SG Griesingen (Do 18.30). – Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen diese beiden Mannschaften in das heutige Spiel. Während der Gastgeber zuletzt gegen die SF Donaurieden enttäuschte, lieferte die SG Griesingen gegen Munderkingen eine Superleistung ab. Doch die SG Altheim braucht nötig Punkte, um sich von der Gefahrenzone zu distanzieren.

FV Schelklingen-Hausen – SF Donaurieden (Do 18.30, Vorrunde 6:1). – Eine Woche vor dem direkten Aufeinandertreffen des TSV Riedlingen und des FV Schelklingen-Hausen gilt es für die Schelklinger, sich eine gute Ausgangssituation zu schaffen. Daher werden die Gastgeber voll auf Sieg spielen.

SG Öpfingen – FC Schelklingen/Alb (Do 18.30, Vorrunde 2:1). – Die SG Öpfingen hat sich nach schwachem Rundenstart auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. Der Sieg in Justingen fiel in die Zeit, als die Öpfinger nur auswärts gewannen. Der FC Alb wird sich besser präsentieren müssen als zuletzt in Riedlingen.

SG Ersingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Sa 15). – Geht man vom Tabellenstand der beiden Mannschaften aus, so spricht so gut wie alles für die Gäste. Sie haben nach wie vor den Relegationsplatz im Visier und dürfen daher keine Punkte verschenken. Auf der anderen Seite muss die SG Ersingen aufpassen, dass sie nicht wieder auf den Relegationsplatz abrutscht. (ai)